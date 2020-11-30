В 2021 расходы на оборону, медицину и образование планируют увеличить, но вместе с тем существует вероятность роста налогов, за счет которых будут наполнять бюджет.

Кабмин уже представил проект бюджета-2021 ко второму чтению. Откуда Украина будет брать деньги и на что будет тратить – читайте в материале Экономики 24.

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Курс гривны в бюджете-2021

В бюджете-2021 заложили курс гривны относительно доллара на уровне 29,1. Из всех прогнозов этот самый. МВФ ожидает, что среднегодовой курс гривны в следующем году будет на уровне 28,12. К слову, в этом году в бюджете заложили среднегодовой курс на уровне 29,5, тогда когда гривна ни разу даже не достигла 29.

Почему курс важен

Среднегодовой курс влияет на подсчет поступлений от импортных пошлин, от определенных категорий, которые пересчитывают в иностранной валюте. И завышенный курс может привести к недовыполнению бюджета,

– объясняет финансовый эксперт и партнер iplan.ua Василий Матий.

Однако в бюджете заложили инфляцию на уровне 7,3% (МВФ прогнозирует 5%), поэтому завышенный курс (который повлечет заниженные доходы) и завышенная инфляция (которая повлечет за собой более высокие доходы) друг друга компенсируют.

Что МВФ говорит о бюджете-2021

Министр финансов Сергей Марченко заверил, что МВФ согласовал бюджет-2021. Василий Матий объясняет, почему это позитивный месседж о том, что наша программа с МВФ пересматривается, или о том, что планируется приезд миссии.

Эта позитивная новость может дать возможность привлечь евробонды в большем количестве или на более выгодных условиях, потому что инвесторы будут более склонны рискнуть, инвестировав в наш долг,

– рассказывает эксперт.

Кроме того, сотрудничество с МВФ открывает Украине двери к сотрудничеству с Европейским банком реконструкции и развития и Всемирным банком.

На что Украина будет тратить деньги

В 2021 расходы бюджета составят 1 328 миллиардов гривен, что на 4,6% больше, чем в этом году.

При этом дефицит бюджета заложили на сумму 246 миллиардов гривен, что составляет 5,5% ВВП. Отметим, что приемлемым дефицитом является не более 3% ВВП.

Выплаты населению

В Украине вырастут расходы на зарплаты в госсекторе и пенсии. Зато на субсидии расходы уменьшат.

Зарплата

С 1 января минимальную зарплату планируют поднять с 5 тысяч гривен до 6 тысяч гривен, а это 20%. С 1 декабря зарплату поднимут до 6 500 гривен, что больше нынешней "минималки" на 30%.

Это решение будет иметь двойной эффект. С одной стороны расходы из госбюджета вырастут. Поднятие минимальной зарплаты обойдется бюджету в дополнительные 41,4 миллиарда гривен. В то же время эксперты, опрошенные 24 каналом, ожидают, что поднятие зарплаты приведет к инфляции и тенизации экономики.

Но с другой стороны это приведет к повышению налогов, а следовательно и дополнительным поступлениям в бюджет.

Подробнее о последствиях повышения минимальной зарплаты читайте в нашем материале Минимальная зарплата в 2021: размер и последствия повышения.

ФЛП платят ЕСВ, который до недавнего времени составлял 1 039 гривны, сейчас – 1 100 гривен. С нового года ФЛП будут платить 1 320 гривен, а с 1 декабря – 1 430 гривен ЕСВ. Поэтому налоговая нагрузка на бизнес возрастет.

Военным, правоохранителям, медикам и учителям повысят зарплаты

Кроме поднятия минимальной зарплаты, в госбюджете 2021 предусмотрели дополнительные расходы на зарплаты военным и правоохранителям — 131 миллиард гривен. Это на 8,3 миллиарда гривен больше, чем в этом году. А также на доплаты зарплат учителям. В этом году на 21,2 миллиарда гривен больше.

Пенсии

Расходы для Пенсионного фонда сначала заложили на уровне 204 миллиардов гривен. Во втором чтении расходы уменьшили до 195 миллиардов гривен. Уменьшение объясняют отсрочкой поднятия минимальной зарплаты с июля на декабрь, потому что пенсия от этого зависит.

Из-за демографической ситуации (пожилых людей становится все больше, а молодых меньше) и неэффективной пенсионной системы, Украина должна все время дофинансировать Пенсионный фонд, для которого источником поступлений является ЕСВ. Потому и в этом году в госбюджете предусмотрели дофинансирование.

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На пенсии в следующем году потратят больше денег, так как минимальные пенсии по возрасту вырастут вместе с ростом прожиточного минимума, к которому выплаты привязаны. С 1 декабря 2020 года минимальные пенсии вырастут до 1 769 гривен, с 1 июля 2021 – до 1 854 гривен, а с 1 декабря 2021 – до 1 934 гривен.

Больше о том, как изменится прожиточный минимум, смотрите в нашей таблице.

На помощь пенсионерам старше 75 лет заложили в госбюджет дополнительные 2,4 миллиарда гривен расходов.

Субсидии

Расходы на субсидии планируют сократить на 2,7 миллиарда гривен (6,9%). Если в этом году в бюджет заложили 39,3 миллиарда, то на следующий запланировали потратить 36,6 миллиарда гривен.

Интересно, что когда в апреле пересматривали бюджет-2021, то расходы на льготы и субсидии еще тогда сократили на 8,2 миллиарда гривен.

Спорт, культура и образование

Образование

На образование ранее планировали выделить 174 миллиарда. Но ко второму чтению расходы сократили почти на 4,1 миллиарда гривен. И все же это выше, чем по плану этого года.

Расходы пойдут на:

Поддержку "Новой украинской школы";

Строительство, ремонт, реконструкцию школ;

Выплату академических и социальных стипендий;

Предотвращение распространения COVID-19 в учебных заведениях;

Инклюзивное образование для более 30 тысяч учащихся.

Также пообещали, что используя эти деньги, учителям поднимут зарплаты на 30%.

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Культура

На культуру планировали выделить 7,5 миллиардов гривен. Ко второму чтению расходы существенно пересмотрели, прибавив 1,15 миллиарда.

Деньги пойдут на:

Обеспечение деятельности музеев и библиотек;

Поддержку театров и художественных коллективов;

Поддержку проектов Украинским культурным фондом;

Поддержку кинематографии;

Фонд развития учреждений общегосударственного значения;

Сохранение культурного наследия.

Спорт

Несколько меньше планировали вложить в развитие спорта в Украине – 7,4 миллиарда гривен, а ко второму чтению к расходам добавили еще 427 миллионов гривен.

Деньги в частности пойдут на:

Подготовку и участие украинских спортсменов в летних Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских играх 2021 года, а также подготовку к Зимним Олимпийским играм 2022 года;

Проведение в Украине государственных и международных спортивных мероприятий;

Развитие и материально-техническое обеспечение спорта высших достижений;

Создание спортивной инфраструктуры – проект "Україначемпіон".

Медицина

На медицину планировали выделить 156,1 миллиарда гривен. Теперь на медицину планируют выделить почти на 4 миллиарда гривен больше. Большинство из этих денег пойдут на программу медицинских гарантий. Также эти деньги планируют использовать на поднятие медикам зарплаты на 30%.

Кроме этого предусмотрели:

Оказание медицинской помощи общегосударственными учреждениями;

Пилотные проекты по оказанию высокоспециализированной медицинской помощи;

Централизованную закупку лекарств;

Лечение заграницей;

Закупку вакцин от COVID-19;

Приобретение оборудования для опорных больниц;

Развитие экстренной медицинской помощи.

На приобретение вакцин от коронавируса планируют выделить 2,6 миллиарда гривен и купить за эти деньги 7,5 миллионов доз вакцин. Прививать будут людей из группы риска. Правда, интересно, кого отнесли в группу риска, когда в Украине даже количество пенсионеров выше.

Наибольшие расходы в бюджете предусмотрели на социальное обеспечение граждан, это не будет способствовать долгосрочному поднятию уровня жизни и развитию экономики. В бюджете не предусмотрели надлежащего финансирования для развития бизнеса и экономики в целом. Именно это в течение нескольких лет могло бы поднять уровень жизни в Украине, и государству не нужно было бы тратить миллиарды на защиту социально незащищенных слоев населения. Так как при экономическом развитии таких было бы меньше.

Бюджет предусматривает фактически залезть в карманы украинцев из-за большей инфляции, из-за более высоких цен и из-за более низкого курса доллара. Поэтому это бюджет проблемы, а не бюджет развития,

– убежден экономист Кухта.

Доходы бюджета

В 2021 Кабмин рассчитывает, что Украина привлечет в госбюджет 1,092 триллиона гривен. Вследствие чего такой прирост смотрите на нашем графике.

Авторы проекта ожидают роста поступлений, особенно по налогам на добавленную стоимость (НДС). Вид дохода, который в 2021 году принесет меньше денег, – неналоговые поступления.

Вместе с госбюджетом в Раде рассмотрят налоговые изменения, которыми поднимут ставки акцизов, рентной платы, налога на автомобили и тому подобное. Подробнее о законопроекте читайте в нашем материале Налоги в 2021: придется ли украинцам платить больше.

Финансовый эксперт Василий Матий не поддерживает увеличение доходов бюджета за счет дальнейшей фискализации экономики.

Надо думать, каким образом сделать грамотную налоговую амнистию, чтобы вывести часть экономики из тени. Именно это дало бы возможность наоборот уменьшить фискальную нагрузку и увеличить инвестиционную привлекательность,

– рассказывает Василий Матий.

Эксперт объясняет, что бюджет от этого не потеряет, так как детенизация экономики даже при уменьшении размера налогов увеличит налоговые поступления в бюджет.