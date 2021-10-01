Коммунальные услуги

Тарифы на газ

В октябре месячный газовый тариф будет колебаться в пределах от 7,99 гривны до 31,06 гривны за кубометр газа . Он будет действовать для тех украинцев, которые отказались от летнего фиксированного тарифа на газ. Напомним, что годовые газовые тарифы поставщиков варьируются от 7,80 до 13,50 гривны за кубометр газа.

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Если газопоставщика лишили лицензии, или он обанкротился, то его потребители автоматически переходят на тарифы поставщика последней надежды, роль которого выполняет компания "Нафтогаз". В октябре "Нафтогаз" отказался от месячного тарифа и будет действовать годовой – 7,96 гривны за кубометр газа.

Электроэнергия

В сентябре был последний месяц с фиксированным тарифом для украинцев, который не зависел от количества потребленных киловатт в час (1,68 гривны за киловатт-час). Однако с октября для тех, кто будет потреблять менее 250 киловатт-час цена уменьшится на 14% .

Поэтому население, которое заключило договор с 1 октября будет платить 1,44 гривны за киловатт-час. Цены для бытовых потребителей будут действовать до 30 апреля 2022 года.

Обратите внимание , что среднестатистическая украинская семья потребляет 168 киловатт-часов в месяц, поэтому для 80% семей цена снизится.

Отопление и горячая вода

Тарифы на отопление и горячую воду останутся без изменений. Более того президент Владимир Зеленский заверил, что тарифы не будут расти, несмотря на "рыночные изменения, колебания, давление других государств, несмотря на эту страшную цену выше тысячи долларов за тысячу кубометров".

Тарифы на отопление в октябре останутся без изменений, а на электроэнергию, для большинства украинцев, уменьшатся на 14% / Фото tira.city

Вместе с тем напомним, что за последний год тарифы на горячую воду выросли на 14%.

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Субсидия

С 1 октября будут отменены увеличены на 50% социальные нормативы на жилищные коммунальные услуги при назначении субсидии. Нормативы будут действовать только в тех регионах, которые окажутся в красной зоне.

Сейчас в Украине субсидию получают около 3 миллионов человек, со слов премьер-министра Дениса Шмыгаля . Подробнее о том, кто может обращаться за жилищной субсидией, рассказываем здесь.

Доплата пенсионерам

С 1 октября пенсионеры, которым исполнилось 75 – 80 лет, будут дополнительно получать до 400 гривен ежемесячно. Минимальная пенсионная выплата для них устанавливается в размере 2,5 тысячи гривен при наличии страхового стажа от 20 – 25 лет и более.

В Минсоцполитики рассказали, что повышение пенсий с 1 октября коснется почти 1 миллиона пенсионеров. Также еще одно повышение будет ждать пенсионеров с 1 декабря 2021 года. Заметьте, что с 1 октября 2021 года Ощадбанк будет закрывать текущие и депозитные счета украинцев, операции по которым не осуществлялись в течение трех лет и более. Это произойдет, если владельцы счетов не пришли в банк для актуализации идентификационных данных и осуществления верификации. С деталями можно ознакомиться здесь.

Е-больничные

С 1 октября больничные в Украине будут только электронные. Их планировали ввести еще с 1 сентября, но отложили процесс на месяц. Однако все желающие могли оформить е-больничные еще в сентябре. Также в МОЗ считают, что благодаря электронным больничным удастся сэкономить средства и уменьшить коррупцию.

Сейчас более 2 тысяч заведений могут формировать электронные больничные. Предусмотрен полный переход с 1 сентября, но несмотря на это есть отдельные ведомственные больницы – те, что в глубинках. Им нужно немного больше времени,

– рассказали в МОЗ .

Как получить е-больничный:

прийти к врачу на осмотр; врач должен создать электронное медицинское заключение о временной нетрудоспособности в Реестре и заверить его электронной подписью; тогда пациент должен получить сообщение от E-health. Оттуда медицинское заключение попадет в Реестр Пенсионного фонда; там и сформируется электронный листок нетрудоспособности; об этом также поступит сообщение на телефон.

Обратите внимание , что с нововведениями только имея е-больничный, работник может рассчитывать на выплаты за рабочие дни, когда он болен.

Осенний призыв

Призыв-2021 начнется с октября и продлится до декабря этого года. Первые отправки начнутся 5 октября, а последние – 21 декабря. Полковник Николай Качаненко поделился, что в целом к срочной службы планируют привлечь более 13,5 тысячи человек .

Обратите внимание , что те мужчины, которые стали студентами, до 1 октября должны предоставить справку об этом в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, где они состоят на учете.

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Автоправила

С 1 октября в Украине вне населенных пунктов даже днем водители будут обязаны включать дневные ходовые огни, или ближний свет фар при движении. Правила будут действовать до 1 мая 2022 года и распространяться на все механические транспортные средства вне населенных пунктов. Отметьте, что штрафа за не включение фар за городом в дневное время суток не существует . За нарушение этого правила есть только предупреждение.

Дополнительные выходные в октябре