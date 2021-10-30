Карантинные ограничения, обязательные прививки и новые ПДР: изменения с 1 ноября

С 1 ноября в города, которые попали в красную зону, перейдут Киев и Львов, однако карантинные ограничения в них будут отличаться. Также со следующего месяца работников образования и должностных лиц, которые без прививки отстранят от работы, но есть исключение. Произошли изменения и в правилах дорожного движения и некоторых тарифах на коммунальные услуги.

Новые тарифы

Отопление и горячая вода

Тарифы на отопление и горячую воду для населения останутся без изменений в ноябре. Напомним, что согласно постановлению НКРЭКУ, местные общины сами устанавливают их размер, подробнее ознакомиться с тарифами в разных городах Украины можно здесь.

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Тарифы на газ

Месячный тариф на газ в ноябре будет колебаться от 7,788 до 38,35 гривны за кубометр газа. Он будет действовать для украинцев, отказавшихся от годового тарифа.

колебаться от 7,788 до 38,35 гривны за кубометр газа. Он будет действовать для украинцев, отказавшихся от годового тарифа. Годовой тариф в конце октября снизило семь поставщиков благодаря балансирующей группе "Нефтегаза". Теперь он варьируется от 7,799 до 13,50 гривны за кубометр газа.

Напомним, что в случае, если газопоставщика лишили лицензии, или он обанкротился, его потребители автоматически переходят на тарифы поставщика последней надежды, роль которого выполняет компания "Нафтогаз".

Кабмин обязал "Нафтогаз" снизить тарифы в октябре – ноябре для населения и бюджетных учреждений до 7,96 и 16,8 гривны за кубометр газа соответственно.

Напомним, что подавать показатели счетчиков потребители должны облгазам (газораспределительным компаниям) с 1 по 5 число каждый месяц / Коллаж 24 канала

Электроэнергия

Тариф на электроэнергию в ноябре не изменится и будет, так же как в октябре, зависеть от количества потребленных киловатт. Так что схема расчета тарифа будет такой:

если домохозяйство (семья) потребило за месяц менее 250 киловатт в час – 1,44 гривны,

если более 250 киловатт в час – 1,68 гривны.

Новые правила дорожного движения

, что в красных зонах еще в октябре изменились правила начисления субсидий . Поэтому только в регионах красной карантинной зоны население может рассчитывать на начисление субсидий по увеличенным нормам.

С 1 ноября вступят в силу новые правила дорожного движения. Изменения будут касаться велосипедистов, ограничения скорости за пределами населенных пунктов для водителей, дорожных знаков, правил остановки, стоянки, а также изменится содержательное наполнение понятия "государственные дороги".

Для украинцев будут действовать новые диагональные пешеходные переходы и дороги для автомобилей и велосипедистов.

будут действовать новые диагональные пешеходные переходы и дороги для автомобилей и велосипедистов. Для велосипедистов будут действовать подробные правила о том, как должны перемещаться велосипедисты; указаны их права и обязанности.

будут действовать подробные правила о том, как должны перемещаться велосипедисты; указаны их права и обязанности. Для водителей изменится ограничение скорости вне населенных пунктов. Оно будет регулироваться шириной разметки. Будет запрещено двигаться со скоростью 110 километров в час, если элемент дороги, отделяющий транспортные потоки противоположных направлений, не выделен разметкой 1.2 (ранее было 1.1 или 1.2). Разметки разнятся между собой шириной – до 15 и 20 сантиметров соответственно.

изменится ограничение скорости вне населенных пунктов. Оно будет регулироваться шириной разметки. Будет запрещено двигаться со скоростью 110 километров в час, если элемент дороги, отделяющий транспортные потоки противоположных направлений, не выделен разметкой 1.2 (ранее было 1.1 или 1.2). Разметки разнятся между собой шириной – до 15 и 20 сантиметров соответственно. К трем общепринятым типам государственных дорог: международным, национальным и региональным, добавят четвертый тип – территориальные.

Новые дорожные знаки / Инфографика Патрульной полиции

Госслужащих отстранят от работы

С 8 ноября в Украине будут отстраняться от работы работников образования и должностных лиц, не имеющих прививок против COVID-19. Такие правила будут внедрены согласно постановлению Кабмина. Это касается работников:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и структурных подразделений;

учреждений высшего, последипломного, профессионального высшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и учреждений независимо от типа и формы собственности.

Новые карантинные ограничения

Исключением станут только работники, имеющие абсолютные противопоказания к проведению прививок против COVID-19. Однако они должны будут предоставить медицинское заключение о наличии противопоказаний к вакцинации против COVID-19, выданного медучреждением.

Ужесточенный карантин начал действовать в Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областях еще с 30 октября. С 1 ноября в красную зону попадут Киев и Львов.

С 1 ноября Львов и Киев попадут в красную зону, а значит украинцев ждут новые карантинные ограничения / Фото 24 канал

Карантинные ограничения в Киеве

Только привитые жители столицы, или имеющие негативный ПЦР-тест, смогут посещать: кафе, ТРЦ, спортзалы, кинотеатры, супермаркеты и магазины, а также другие заведения. Детские садики будут работать только при условии 100% вакцинации всего персонала.

Что касается общественного транспорта, то он будет курсировать по графику, однако воспользоваться им также смогут только украинцы, имеющие COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест.

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Карантинные ограничения во Львове

Прекратят работу все учреждения культуры. Также нельзя будет проводить какие-либо массовые мероприятия – концерты, фестивали, конференции. Исключение составляют только футбольные матчи – их можно проводить без зрителей при вакцинации или отрицательных ПЦР-тестах у участников.

Общественный транспорт будет заполнен всего на 50% от общей вместимости. Однако сертификатов вакцинации никто не потребует у пассажиров, а водители должны быть обязательно привиты. Также будут ограничения для льготников – они смогут бесплатно ездить в транспорте только с 11:00 до 16:00.

Заведения, которые продолжат работу во время карантинных ограничений во Львове:

рестораны и кафе (должно быть занято только 50% площади и не более 4 человек за столиком);

парикмахерские и салоны красоты (исключительно по предварительной записи);

продовольственные и вещевые рынки, непродовольственные магазины, ТРЦ (не более 50% занятых площадей);

гостиницы и хостелы (рестораны на их территории должны принимать только проживающих там).

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Список ограничений в карантинных зонах / Инфографика 24 канала

Дистанционное обучение в некоторых городах

Ограничения в регионах, попавших в красную зону, не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений будут вакцинированы и будут иметь "зеленый" сертификат. Также для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения в межрегиональном транспортном сообщении.

Напомним, что согласно постановлению правительства школы могут работать в красной зоне, если там вакцинировано 100% работников. Начальные школы могут работать без ограничений (при условии вакцинации 80% сотрудников).

В Киеве с 1 ноября школьники 1 – 11 классов будут учиться дистанционно. Детские садики продолжат свою работу в обычном режиме только при условии 100% вакцинации всего персонала.

с 1 ноября школьники 1 – 11 классов будут учиться дистанционно. Детские садики продолжат свою работу в обычном режиме только при условии 100% вакцинации всего персонала. Во Львове, начиная с 1 ноября, учащиеся будут учиться дистанционно не менее 2 недель. Детские сады в городе будут работать очно.

Также в некоторых областях и городах ученики перешли на дистанционное обучение еще в октябре, до начала осенних каникул, или же пошли на них раньше. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Украине дистанционное обучение в Хмельницкой, Луганской областях, Чернигове и других городах может продолжиться и в ноябре.

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В большинстве школах обучение в ноябре будет дистанционным, из-за карантинных ограничений / Фото 24 канал