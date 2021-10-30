Новые тарифы

Отопление и горячая вода

Тарифы на отопление и горячую воду для населения останутся без изменений в ноябре. Напомним, что согласно постановлению НКРЭКУ , местные общины сами устанавливают их размер, подробнее ознакомиться с тарифами в разных городах Украины можно здесь .

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Тарифы на газ

Месячный тариф на газ в ноябре будет колебаться от 7,788 до 38,35 гривны за кубометр газа. Он будет действовать для украинцев, отказавшихся от годового тарифа.

Годовой тариф в конце октября снизило семь поставщиков благодаря балансирующей группе "Нефтегаза". Теперь он варьируется от 7,799 до 13,50 гривны за кубометр газа.

Напомним, что в случае, если газопоставщика лишили лицензии, или он обанкротился, его потребители автоматически переходят на тарифы поставщика последней надежды, роль которого выполняет компания "Нафтогаз".

Кабмин обязал "Нафтогаз" снизить тарифы в октябре – ноябре для населения и бюджетных учреждений до 7,96 и 16,8 гривны за кубометр газа соответственно.

Напомним, что подавать показатели счетчиков потребители должны облгазам (газораспределительным компаниям) с 1 по 5 число каждый месяц / Коллаж 24 канала

Электроэнергия

Тариф на электроэнергию в ноябре не изменится и будет, так же как в октябре, зависеть от количества потребленных киловатт. Так что схема расчета тарифа будет такой:

если домохозяйство (семья) потребило за месяц менее 250 киловатт в час – 1,44 гривны,

если более 250 киловатт в час – 1,68 гривны.

Напомним , что в красных зонах еще в октябре изменились правила начисления субсидий. Поэтому только в регионах красной карантинной зоны население может рассчитывать на начисление субсидий по увеличенным нормам.

Новые правила дорожного движения

С 1 ноября вступят в силу новые правила дорожного движения. Изменения будут касаться велосипедистов, ограничения скорости за пределами населенных пунктов для водителей, дорожных знаков, правил остановки, стоянки, а также изменится содержательное наполнение понятия "государственные дороги".

Для украинцев будут действовать новые диагональные пешеходные переходы и дороги для автомобилей и велосипедистов.

Для велосипедистов будут действовать подробные правила о том, как должны перемещаться велосипедисты; указаны их права и обязанности.

Для водителей изменится ограничение скорости вне населенных пунктов. Оно будет регулироваться шириной разметки. Будет запрещено двигаться со скоростью 110 километров в час, если элемент дороги, отделяющий транспортные потоки противоположных направлений, не выделен разметкой 1.2 (ранее было 1.1 или 1.2). Разметки разнятся между собой шириной – до 15 и 20 сантиметров соответственно.

К трем общепринятым типам государственных дорог: международным, национальным и региональным, добавят четвертый тип – территориальные.

Новые дорожные знаки / Инфографика Патрульной полиции

Госслужащих отстранят от работы

С 8 ноября в Украине будут отстраняться от работы работников образования и должностных лиц, не имеющих прививок против COVID-19. Такие правила будут внедрены согласно постановлению Кабмина . Это касается работников:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и структурных подразделений;

учреждений высшего, последипломного, профессионального высшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и учреждений независимо от типа и формы собственности.

Важно! Исключением станут только работники, имеющие абсолютные противопоказания к проведению прививок против COVID-19. Однако они должны будут предоставить медицинское заключение о наличии противопоказаний к вакцинации против COVID-19, выданного медучреждением.

Новые карантинные ограничения

Ужесточенный карантин начал действовать в Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областях еще с 30 октября. С 1 ноября в красную зону попадут Киев и Львов.

С 1 ноября Львов и Киев попадут в красную зону, а значит украинцев ждут новые карантинные ограничения / Фото 24 канал

Карантинные ограничения в Киеве

Только привитые жители столицы, или имеющие негативный ПЦР-тест, смогут посещать: кафе, ТРЦ, спортзалы, кинотеатры, супермаркеты и магазины, а также другие заведения . Детские садики будут работать только при условии 100% вакцинации всего персонала.

Что касается общественного транспорта , то он будет курсировать по графику, однако воспользоваться им также смогут только украинцы, имеющие COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест.

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Карантинные ограничения во Львове

Прекратят работу все учреждения культуры . Также нельзя будет проводить какие-либо массовые мероприятия – концерты, фестивали, конференции. Исключение составляют только футбольные матчи – их можно проводить без зрителей при вакцинации или отрицательных ПЦР-тестах у участников.

Общественный транспорт будет заполнен всего на 50% от общей вместимости. Однако сертификатов вакцинации никто не потребует у пассажиров, а водители должны быть обязательно привиты. Также будут ограничения для льготников – они смогут бесплатно ездить в транспорте только с 11:00 до 16:00.

Заведения, которые продолжат работу во время карантинных ограничений во Львове:

рестораны и кафе (должно быть занято только 50% площади и не более 4 человек за столиком);

парикмахерские и салоны красоты (исключительно по предварительной записи);

продовольственные и вещевые рынки, непродовольственные магазины, ТРЦ (не более 50% занятых площадей);

гостиницы и хостелы (рестораны на их территории должны принимать только проживающих там).

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Список ограничений в карантинных зонах / Инфографика 24 канала

Обратите внимание! Ограничения в регионах, попавших в красную зону, не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений будут вакцинированы и будут иметь "зеленый" сертификат. Также для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения в межрегиональном транспортном сообщении.

Дистанционное обучение в некоторых городах

Напомним, что согласно постановлению правительства школы могут работать в красной зоне, если там вакцинировано 100% работников. Начальные школы могут работать без ограничений (при условии вакцинации 80% сотрудников).

В Киеве с 1 ноября школьники 1 – 11 классов будут учиться дистанционно. Детские садики продолжат свою работу в обычном режиме только при условии 100% вакцинации всего персонала.

Во Львове, начиная с 1 ноября, учащиеся будут учиться дистанционно не менее 2 недель. Детские сады в городе будут работать очно.

Также в некоторых областях и городах ученики перешли на дистанционное обучение еще в октябре, до начала осенних каникул, или же пошли на них раньше. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Украине дистанционное обучение в Хмельницкой, Луганской областях, Чернигове и других городах может продолжиться и в ноябре.

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В большинстве школах обучение в ноябре будет дистанционным, из-за карантинных ограничений / Фото 24 канал