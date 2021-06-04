Почему изменение климата создает риски для стабильности финансовой системы

Директор одного из департаментов Международного валютного фонда Тобиас Адриан рассказал, что изменение климата влияет на финансовую систему, создавая серьезные риски для ее стабильности. Сейчас климатический кризис развивается медленно, но со временем вполне может привести к катастрофе.

В чем кроются риски

Топ менеджер МВФ отметил, что в мире есть много стран, где климатическая катастрофа катастрофическая для финансовой системы. В качестве примера Адриан, сразу же привел экономику Багамских островов, Филиппин и других стран, чьи экономики в последние годы сильно пострадали из-за тайфуна и ураганы.

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Климатический кризис – это экзистенциальная кризис,

– отметил Тобиас Адриан.

Исследователи Федеральной резервной системы (ФРС) США убеждены, что климатические риски могут проявляться в виде климатических потрясений для финансовой системы. Поскольку экономические и финансовые риски могут усиливать друг друга, например, если разрушение собственности, в свою очередь связано с погодными условиями, а как следствие – к убыткам банков, что в дальнейшем привело к сокращению кредитования и уменьшение инвестиций.

Риски для экономики США

Комментарии Адриана повторяют предупреждения, сделанное в сентябре прошлого года в федеральном докладе, в котором признано, что изменение климата представляет большой риск для стабильности финансовой системы США и ее способности поддерживать американскую экономику.

В отчете, опубликованном климатическим подкомитетом Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, регуляторов призвали более срочно и решительно работать над решением экономического ущерба от изменения климата, который надвигается.