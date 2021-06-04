В чем кроются риски

Топ менеджер МВФ отметил, что в мире есть много стран, где климатическая катастрофа катастрофическая для финансовой системы. В качестве примера Адриан, сразу же привел экономику Багамских островов, Филиппин и других стран, чьи экономики в последние годы сильно пострадали из-за тайфуна и ураганы.

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Климатический кризис – это экзистенциальная кризис,

– отметил Тобиас Адриан.

Исследователи Федеральной резервной системы (ФРС) США убеждены, что климатические риски могут проявляться в виде климатических потрясений для финансовой системы. Поскольку экономические и финансовые риски могут усиливать друг друга, например, если разрушение собственности, в свою очередь связано с погодными условиями, а как следствие – к убыткам банков, что в дальнейшем привело к сокращению кредитования и уменьшение инвестиций.

Риски для экономики США

Комментарии Адриана повторяют предупреждения, сделанное в сентябре прошлого года в федеральном докладе, в котором признано, что изменение климата представляет большой риск для стабильности финансовой системы США и ее способности поддерживать американскую экономику.