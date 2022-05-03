Россия всячески пытается избежать дефолта. По крайней мере, один международный расчетный центр получил и обработал платежи по еврооблигациям с погашением в 2022 и 2042 годах, сообщил Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

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В России также заявили, что деньги уже перемещаются через финансовую систему. Если это правда и владельцы евробондов получат свои деньги вовремя 4 мая, то России удастся избежать дефолта.

Как Россия может избежать дефолта

Но даже если Россия избежит дефолта, это дорого обойдется. На самом деле сумма в 650 миллионов долларов не существенна для России, но ее международные валютные резервы заморожены, а провести платежи через многие банки невозможно из-за санкций.

Поэтому Россия прибегла к использованию своих внутренних резервов, чтобы избежать дефолта. И США позволили стране-агрессору это сделать. Все потому, что Соединенные Штаты хотят, чтобы Россия использовала свои внутренние резервы, которыми финансирует войну против Украины.

Дефолт неизбежен

Впереди Россию ждут еще много погашений, ведь в целом внутренний долг в иностранной валюте по состоянию на 1 апреля достигает 18,07 миллиарда долларов, по данным российского Минфина.

Возможный дефолт России: что известно

В начале апреля Россия заявила, что произвела оплату по евробондам в рублях. Однако это запрещено, поскольку погашение должно было состояться в долларах.

Поэтому у России было 30 дней, именно столько длится льготный период, чтобы погасить эти евробонды в долларах.

В последние дни Россия заявила, что все-таки сделала это. Однако подтверждения от владельцев евробондов пока не последовало.

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