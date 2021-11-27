Об этом сообщил директор по интегрированным коммуникациям НАК Максим Белявский. По его словам, соглашение было подписано при предыдущем руководстве "Нафтогаза" и вызывает много проблем.
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В сделке была зафиксирована низкая цена газа (7,42 грн за кубический метр), при этом на завышенный объем природного газа в размере 6 миллиардов кубометров,
– сказал он.
Максим Белявский пояснил: "Главное, структура контрактных отношений не содержала ограничения поставок газа исключительно для бытовых потребителей. То есть контракты не запрещали брать газ и продавать куда угодно. Таким образом, избыточный ресурс компания Фирташа имела возможность реализовать промышленным потребителям по рыночной цене".
Избежали потерь в 110 миллиардов
В таких условиях ООО "ЙЭ Энергия" или другая газоснабжающая компания могла вообще не поставлять газ населению и просто перепродавать эти объемы на рынке. В то же время "Нафтогаз" из-за механизма поставщика последней надежды (ПОН) вынужден был бы обеспечивать газом бытовых потребителей, от которых отказался поставщик.
Мы подсчитали, что если бы этот контрагент получал в течение отопительного сезона 2021 – 2022 годов газ по этим договорам, потери "Нафтогаза" могли бы превысить 110 миллиардов гривен,
– подчеркнул Максим Белявский.