Об этом сообщил директор по интегрированным коммуникациям НАК Максим Белявский. По его словам, соглашение было подписано при предыдущем руководстве "Нафтогаза" и вызывает много проблем.

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В сделке была зафиксирована низкая цена газа (7,42 грн за кубический метр), при этом на завышенный объем природного газа в размере 6 миллиардов кубометров,

– сказал он.

Максим Белявский пояснил: "Главное, структура контрактных отношений не содержала ограничения поставок газа исключительно для бытовых потребителей. То есть контракты не запрещали брать газ и продавать куда угодно. Таким образом, избыточный ресурс компания Фирташа имела возможность реализовать промышленным потребителям по рыночной цене".

Избежали потерь в 110 миллиардов

В таких условиях ООО "ЙЭ Энергия" или другая газоснабжающая компания могла вообще не поставлять газ населению и просто перепродавать эти объемы на рынке. В то же время "Нафтогаз" из-за механизма поставщика последней надежды (ПОН) вынужден был бы обеспечивать газом бытовых потребителей, от которых отказался поставщик.

Мы подсчитали, что если бы этот контрагент получал в течение отопительного сезона 2021 – 2022 годов газ по этим договорам, потери "Нафтогаза" могли бы превысить 110 миллиардов гривен,

– подчеркнул Максим Белявский.

Обратите внимание! Эти факты были установлены 21 мая 2021 г. во время служебного расследования, которое инициировал новый менеджмент Нафтогаза. На основе их выводов было принято решение о создании балансирующей группы и приостановлении договоров.