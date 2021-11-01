Газопровод будет поставлять 10 миллиардов кубометров газа в год в Польшу с норвежского месторождения в Северном море. Варшава задумалась над альтернативой российскому газу еще в 2007 году.

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Как Польша получила энергетический суверенитет

Тогда же стартовали переговоры с Данией по совместной реализации проекта Baltic Pipe, но из-за бюрократических и политических проблем начало строительства долгое время откладывали. Российские игры с поставками газа в Европу и возведение "Северного потока-2" способствовали активизации работ по возведению Baltic Pipe.

"Эти инвестиции абсолютно необходимы не только для энергетического суверенитета Польши, они необходимы для прекращения российского газового шантажа", – сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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Что в планах у Польши

В Польше хорошо помнят холодную зиму 2009 года, когда долгое время нечем было отапливать дома из-за кризиса, спровоцированного Кремлем, который спорил с Киевом относительно контракта на транзит голубого топлива в Европу. Поэтому Варшава уже много лет инвестирует в проекты, которые позволят избавиться от российской газовой удавки.

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В 2015 году ввели в эксплуатацию терминал для приемки сжиженного газа в порту в Свиноуйсце. Здесь принимают голубое топливо из Катара и США. Сейчас его расширяют и строят еще один в Гданьске. Задумываются в Польше и над альтернативами для природного газа.

"Мы входим в мощную биометановую программу вместе с Orlen, входим в водородные технологии. Мы хотим использовать водород в наших сетях. Это также будет одним из приоритетов Европейского Союза", – глава правления нефтегазовой компании PGNIG Ежи Квечинский.

Почему протестовала Турция

Украина только недавно начала работать над развитием экологически безопасных технологий производства электроэнергии и уже давно пытается найти альтернативу российскому газу. Но проблем на этом пути немало.

Киев еще в 2010 году планировал возведение терминала для приема сжиженного газа из Катара и США, но вынужден был отказаться от этого проекта из-за возражений Анкары. По соглашению Монтре, турецкие власти контролируют прохождение кораблей по Дарданеллам и Босфору к Черному морю.

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Анкара выступила против прохода крупных LNG-кораблей из-за опасности для экологии региона. Недавно турецкое правительство заявило о планах возвести искусственный канал параллельно Босфору. И там смогут проходить глубоководные корабли. Впрочем, это не решит проблем Украины.

"Сейчас у нас глубоководные корабли могут заходить только в один порт – Черноморский, другие морские порты Украины не имеют такой возможности чисто инфраструктурной", – отметил старший научный сотрудник Национального университета обороны Иван Савчук.

Какие препятствия у Украины

Пока нет терминала для переработки сжиженного газа в пригодный для промышленного использования, а также труб, которые позволят доставлять его потенциальным потребителям. Возведение такого терминала требует значительных инвестиций и соответствующих технологий.

Шаткая экономическая и политическая ситуация в Украине не способствует привлечению средств от иностранных компаний. Самостоятельно реализовать такой большой проект не получится.

Это определенный процесс инерционный и как раз надо, чтобы инвесторы поверили, надо, чтобы у нас 3-5 лет действительно была стабильность, тогда инвесторы приходят, приходят технологии,

– сказал экс-министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

Украина нуждается в западных технологиях и для развития залежей газа на шельфе Черного моря.

"Наиболее перспективным является шельф в районе острова Змеиный", – подчеркнул Иван Савчук.

Что усложняет ситуацию

Впрочем, привлечение иностранных инвесторов для разработки этого месторождения осложнено политической ситуацией в регионе.

"Может быть, что часть международных компаний не решается заходить в черноморский регион и бурить на шельфе из-за вопросов безопасности и России", – пояснила президент аналитического центра DiXiGroup Елена Павленко.

Оккупировав Крым Россия захватила украинские буровые башни на шельфе возле полуострова. Сейчас Украина пытается их вернуть через международные суды, но это дело многих лет.

Несмотря на эти все проблемы ситуация с газом в нашей стране не катастрофическая, ведь на украинской территории есть достаточные залежи газа. Их общий потенциал оценивают в более триллиона кубометров.

Того газа, который считают традиционным, достаточно чтобы покрыть собственные нужды. Более того, если мы снижаем собственные потребности, становимся более энергоэффективными, и несмотря на нашу конфигурацию экономики, мы можем стать экспортерами. Алексей Оржель Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины (2019-2020)

Стоит ли рассчитывать на экономическую независимость

Но путь к этому пролегает через внедрение энергетически эффективных технологий. В первую очередь на крупных промышленных предприятиях, а с этим в Украине серьезные проблемы.

"Украина осталась сейчас единственной страной в мире, в которой есть в промышленных масштабах мартеновский способ производства стали, что является очень энергетически затратным", – отметил Иван Савчук.

У нас же потребители больших энергоресурсов, еще их иногда называют олигархами, чем они апеллируют, они просят от государства дешевый ресурс, потому что они закроют производство, соответственно люди не будут работать, соответственно не будет налоговых отчислений,

– рассказал Оржель.

И пока украинская власть не сможет преодолеть эндемическую зависимость экономики от произвола олигархов рассчитывать на энергетическую независимость, в том числе и в газовой сфере, не стоит.