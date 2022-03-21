Из зоны боевых действий эвакуировали уже 40 украинских предприятий

За неделю из зоны боевых действий перевезли 40 предприятий по программе релокации. Кроме того, еще 299 готовятся к перемещению.

В Министерстве экономики напомнили, что программа перемещения украинских производств в относительно безопасные места стартовала неделю назад.

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Из зоны боевых действий эвакуировали 40 компаний

Уже 40 украинских предприятий перемещены из зоны активных боевых действий по программе по релокации производственных объектов,

– отметили в ведомстве.

Там добавили, что 18 из них возобновили свою работу на новом месте. Уже в скором времени мощности еще 299 компаний доставят в новое место работы.

В настоящее время Минэкономики проработало 86% заявок, поданых пострадавшими предприятиями (всего таких заявок – 898). В дальнейшем государство обеспечит перевозку оборудования и расселение работников этих компаний.

Часть предприятий перемещается Укрзализныцей. Логистику автотранспортной части программы обеспечивает Укрпочта, приобщая также к субподряду всех, кто имеет возможность транспортировать грузы.

Кабинет Министров поддержал постановление, которым обязал предприятие безвозмездно перевозить имущество украинских компаний. Чтобы обеспечить беспрепятственное перемещение предприятий транспорту Укрпочты будут предоставлять право внеочередного проезда через блокпосты и возможность безлимитной заправки горючим на АЗС.

Напомним, что сбор заявок на участие в программе перемещения предприятий продолжается.

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