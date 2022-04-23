Соответствующую информацию сообщил президент Ассоциации "Газовые трейдеры Украины" Андрей Мизовец. Об этом он сообщил в интервью изданию.

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В Украине снизились цены на газ

Андрей Мизовец объяснил, что уверен – "Нафтогаз" пролонгирует действие годовых контрактов с ценой, как это уже сделали с электроэнергией.

Что касается цен промышленного сегмента, то в условиях, когда мы де-факто отрезаны от европейского рынка из-за запрета на экспорт, то и цены сейчас для промышленности ниже, чем в Европе, примерно в 1,5 раза. Сегодня оптовая цена на газ в Европе составляет около 45 гривен за 1 кубометр, в Украине – 30 гривен за кубометр,

– рассказал президент Ассоциации "Газовые трейдеры Украины".

Добавил, что объемы биржевых торгов в минимальных и не предусматриваются предпосылки для роста цены.

Также чиновник объяснил, что, к счастью, добыча после начала войны снизилась только на 10% и до сих пор сохраняется на таком же уровне. Однако вопрос состоит в заработке от добычи. Эксперт объяснил:

"в марте Верховная Рада приняла закон №7038-д, предусматривающий введение дифференцированной рентной платы до 65% на добычу природного газа в зависимости от его стоимости;

на мой взгляд, это ошибочный шаг. Учитывая, что импортный паритет, по которому рассчитывается рентная плата, в 1,5 раза превышает реальную рыночную цену природного газа, такие ставки ренты приводят к тому, что все полученные средства от добычи придется отдать и еще остаться должником;

вместо того, чтобы развивать добычу и пытаться максимально обеспечить энергонезависимость, газодобычу, снова толкают в упадок".

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