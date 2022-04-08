Из-за войны России в Украине: мировые цены на продовольствие выросли до исторического максимума

Базовый индикатор мировых цен на продовольствие в марте вырос на 12,6% против февраля этого же года. Фактически он достиг своего исторического максимума.

Индекс цен на продовольствие Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) составил 159,3 пункта, что на 33,6% выше, чем в марте прошлого года. Одна из основных причин столь значительного роста цен – полномасштабная война России против Украины.

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Рекордные цены на продовольствие в мире

Россия и Украина являются крупными экспортерами пшеницы, кукурузы, ячменя и подсолнечного масла. Ранее все это транспортировалось по Черному морю, однако полномасштабное вторжение России в Украину фактически остановило украинский экспорт.

В прошлом месяце в FAO заявили, что цены на продукты питания и корма могут возрасти на 20% в результате войны в Украине. Это, по оценкам организации, способствует усилению массового голода в мире.

К слову, индекс цен на зерновые в марте уже вырос на 17%, до рекордного уровня. Тем временем индекс стоимости растительного масла увеличился на 23% – это также самый высокий в истории показатель, сообщили в FAO.

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Перебои в поставках зерновых из Черноморского региона значительно усилили рост цен на продовольствие, которые и так достигли 10-летнего максимума еще в конце января этого года, до начала полномасштабной войны России в Украине из-за глобальных проблем с урожаем.

Кроме того, в FAO подчеркнули, что в марте также зафиксирован значительный рост цен на сахар и молочную продукцию.

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