Об этом сообщил министр финансов Германии Кристиан Линднер. По его словам, война России против Украины делает немцев более бедными.

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Война в Украине уже делает нас всех беднее, например, потому что мы должны платить больше за импортируемую энергию. Государство не сможет компенсировать эту потерю благосостояния,

– заявил министр.

Но Линднер добавил, что федеральное правительство смягчит наибольшие потрясения и поддержит нуждающихся. По его словам, такие меры могут быть только временными, поскольку средства ограничены.

"Уровень инфляции в старых федеральных землях был в последний раз таким высоким, как в марте, осенью 1981 года, когда цены на нефть также значительно выросли из-за войны в Персидском заливе", – сказал министр финансов.

По его словам, в долгосрочной перспективе Германии придется заложить новые основы для процветания.

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