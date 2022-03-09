Ближайшие соседи Украины тоже пострадали. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Важно МВФ может немедленно выделить Украине 1,4 миллиарда помощи

Молдова просит помощи

По словам Георгиевой, некоторые соседи уже обращались в МВФ за дополнительной помощью. К примеру, Молдова.

Страна попросила нас увеличить помощь, и мы сделаем все возможное для наших членов, нуждающихся в поддержке,

– добавила глава МВФ.

Фонд хочет выделить Украине дополнительные деньги

Исполнительный совет МВФ соберется 9 марта, чтобы рассмотреть выделение Украине экстренного финансирования в размере 1,4 миллиарда долларов. Все, чтобы смягчить шок украинской экономики от российской войны.

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