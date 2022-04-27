Из-за войны цены на топливо и продовольствие будут расти до конца 2024 года, – Всемирный банк

Война России против Украины не один год будет влиять на мировую экономику. В частности, согласно отчету Всемирного банка, цены на топливо и продукты будут продолжать расти до конца 2024 года.

Цены на энергоресурсы и продукты будут расти до 2024 года. Тогда, уверяют во Всемирном банке, они достигнут "исторически высоких показателей". Таковы данные, обнародованные в отчете "Обзор рынка потребителей товаров".

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Цены на топливо взлетят на половину

Прогнозы аналитиков неутешительны. Так, стоимость энергоносителей в текущем, 2022 году, вырастет более чем на 50%. Стабилизировать ее удастся в течение 2023 – 2024 годов. Также в отчете сообщается, что сельскохозяйственная продукция и металлы подорожают, но уже почти на 20%.

Упоминают аналитики нефть марки Brent, которую считают эталонной. Так, ее стоимость вырастет на 40% в связи с нарушениями логистики, а также производства. Так что баррель нефти этого бренда будет стоить 100 долларов. Эксперты отмечают, что столь масштабное подорожание наблюдается впервые с 2013 года. Более дорогим будет и природный газ в Европе. За него будут платить на 50% больше. И на 80% – за уголь.

Хлеб однозначно подорожает

В 2022 году, прогнозируют аналитики, пшеница подорожает более чем на 40%, если сравнивать с прошлым годом. Напомним, что Украина и Россия вместе экспортируют около 30% всей пшеницы в мире.

Эксперты подчеркивают, что продукты в ближайшие три года вырастут в цене. Особенно если сравнивать среднегодовые показатели за последние пять лет. На поправки может оказать влияние продолжительность войны России против Украины. Если она затянется, то и рост цен, и продолжительность его колебания будут больше.

Это самый большой шок на рынке потребительских товаров с 1970-х годов. Как и тогда, шок усиливается ростом ограничений в торговле едой, топливом и удобрениями,

– прогнозирует Индермит Гилл.

Вице-президент Группы Всемирного банка по вопросам сбалансированного развития также подчеркивает, что война в Украине увеличивает вероятность стагфляции.

Что такое стагфляция Это термин, которым обозначают кризисное состояние экономики. При нем стагнация в производстве происходит одновременно с инфляцией. Отметим, что в значительных масштабах она проявлялась в 70-х годах прошлого века, охватив США и ряд развитых государств мира.

Ранее британские эксперты спрогнозировали, насколько уменьшится урожай пшеницы в Украине в результате войны. По мнению аналитиков, он будет всего на 20% меньше, если сравнивать с показателями 2021 года.

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