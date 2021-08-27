Из-за старения населения один работник будет удерживать несколько пенсионеров, – Марченко

Сергей Марченко заявил, что старение населения как мировая тенденция делает невозможным существование исключительно солидарной пенсионной системы. Именно поэтому целью государства является создать благоприятные условия для пенсионных накоплений для всех граждан.

По словам министра финансов Марченко, солидарная система появилась еще в XIX веке. Она напоминает финансовую пирамиду, ведь значительный процент трудоспособного населения финансирует пенсионеров.

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Марченко рассказал об особенностях функционирования пенсионной системы. Она предусматривает отчисление с зарплаты единого социального взноса.

Эти деньги поступают в Пенсионный фонд. Там их сразу перераспределяют и выплачивают пенсионерам.

По словам Марченко, пока количество пенсионеров в Украине фактически сравнялось с количеством украинцев, которые работают и уплачивают ЕСВ.

Министр отметил, что, в соответствии с темпами старения нации, количество людей, которые работают, будет постоянно сокращаться, а количество пенсионеров – расти.

Это создает риск, что на одного работающего будет приходиться несколько пенсионеров. Именно поэтому тем, кому сейчас 40 лет, уже надо думать о пенсионных накоплениях,

– заявил Марченко.

Как будет работать накопительная система

Министр также еще раз рассказал, как будет работать накопительная система. Отчисление с зарплаты будет аккумулироваться на индивидуальном пенсионном счете.

Впоследствии человек будет получать в виде накопительной пенсии все свои взносы и инвестиционный доход. Марченко пообещал, что накопительная пенсия будет выплачиваться дополнительно к солидарной и не будет уменьшать ее размер.

Что было раньше

Марченко заявил, что "солидарная пенсия должна быть вместе с накопительной, если у вас нет накоплений в НПФ, рассчитывать на пенсию вообще не стоит".

Кроме того, министр добавил: ему как сорокалетнему в нынешних условиях на пенсию вообще рассчитывать не стоит.

Слова политика вызвали общественный резонанс.

В Минсоцполитики рассказали, что уже к концу 2021 года средняя пенсия в Украине может вырасти до 3 900 гривен. По словам министра социальной политики Марины Лазебной, пока ведомство приняло очень хороший темп и таргетировало "те группы, кому труднее всего".

Сообщение Сергея Марченко:

Дешевый популизм много лет препятствует лучшей жизни украинских пенсионеров. Можно и дальше разгонять измену, а можно признать факт – старение населения как мировая тенденция делает невозможным существование исключительно солидарной системы. Удивительно, что это сегодня стало открытием для многих "экспертов" фейсбука. Поэтому – ликбез.

Солидарную систему придумали в 19 веке, она похожа на финансовую пирамиду, когда большое количество трудоспособного населения финансирует пенсионеров. Солидарная пенсионная система работает так: отчисления с вашей заработной платы в виде единого социального взноса поступают в Пенсионный фонд и сразу перераспределяются и выплачиваются нынешним пенсионерам. Уже сейчас количество пенсионеров почти сравнялось с числом работающих, которые платят взносы ЕСВ. Темпы старения населения такие, что количество работающих будет постоянно сокращаться, а количество пенсионеров – расти. Это создает риск, что на одного работающего будет приходиться несколько пенсионеров. Именно поэтому тем, кому сейчас 40 лет, уже надо думать о пенсионных накоплениях.

Накопительная система – отчисления с вашей зарплаты аккумулируются на вашем индивидуальном пенсионном счете. В итоге вы получите в виде накопительной пенсии все взносы плюс инвестиционный доход. То есть ваши взносы работают исключительно на вас. Накопительная пенсия будет выплачиваться дополнительно к солидарной и не будет уменьшать ее размер.

Мы говорим об этапности пенсионной реформы, о привлечении государственного учреждения в начале, чтобы минимизировать риски. Наша цель сейчас – создать условия для пенсионных накоплений для всех граждан. Пенсионная реформа должна наконец состояться не только на бумаге.