Марченко пояснил свое заявление о накопительной пенсии / 24 канал
Сергей Марченко заявил, что старение населения как мировая тенденция делает невозможным существование исключительно солидарной пенсионной системы. Именно поэтому целью государства является создать благоприятные условия для пенсионных накоплений для всех граждан.
Марченко рассказал об особенностях функционирования пенсионной системы. Она предусматривает отчисление с зарплаты единого социального взноса.
Эти деньги поступают в Пенсионный фонд. Там их сразу перераспределяют и выплачивают пенсионерам.
По словам Марченко, пока количество пенсионеров в Украине фактически сравнялось с количеством украинцев, которые работают и уплачивают ЕСВ.
Министр отметил, что, в соответствии с темпами старения нации, количество людей, которые работают, будет постоянно сокращаться, а количество пенсионеров – расти.
Это создает риск, что на одного работающего будет приходиться несколько пенсионеров. Именно поэтому тем, кому сейчас 40 лет, уже надо думать о пенсионных накоплениях, – заявил Марченко.
Как будет работать накопительная система
Министр также еще раз рассказал, как будет работать накопительная система. Отчисление с зарплаты будет аккумулироваться на индивидуальном пенсионном счете.
Впоследствии человек будет получать в виде накопительной пенсии все свои взносы и инвестиционный доход. Марченко пообещал, что накопительная пенсия будет выплачиваться дополнительно к солидарной и не будет уменьшать ее размер.
Что было раньше
Марченко заявил, что "солидарная пенсия должна быть вместе с накопительной, если у вас нет накоплений в НПФ, рассчитывать на пенсию вообще не стоит".