По словам министра финансов Марченко, солидарная система появилась еще в XIX веке. Она напоминает финансовую пирамиду, ведь значительный процент трудоспособного населения финансирует пенсионеров.

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Марченко рассказал об особенностях функционирования пенсионной системы. Она предусматривает отчисление с зарплаты единого социального взноса.

Эти деньги поступают в Пенсионный фонд. Там их сразу перераспределяют и выплачивают пенсионерам.

По словам Марченко, пока количество пенсионеров в Украине фактически сравнялось с количеством украинцев, которые работают и уплачивают ЕСВ.

Министр отметил, что, в соответствии с темпами старения нации, количество людей, которые работают, будет постоянно сокращаться, а количество пенсионеров – расти.

Это создает риск, что на одного работающего будет приходиться несколько пенсионеров. Именно поэтому тем, кому сейчас 40 лет, уже надо думать о пенсионных накоплениях,

– заявил Марченко.

Как будет работать накопительная система

Министр также еще раз рассказал, как будет работать накопительная система. Отчисление с зарплаты будет аккумулироваться на индивидуальном пенсионном счете.

Впоследствии человек будет получать в виде накопительной пенсии все свои взносы и инвестиционный доход. Марченко пообещал, что накопительная пенсия будет выплачиваться дополнительно к солидарной и не будет уменьшать ее размер.

Что было раньше

Марченко заявил, что "солидарная пенсия должна быть вместе с накопительной, если у вас нет накоплений в НПФ, рассчитывать на пенсию вообще не стоит".

Кроме того, министр добавил: ему как сорокалетнему в нынешних условиях на пенсию вообще рассчитывать не стоит.

Слова политика вызвали общественный резонанс.