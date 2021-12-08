Из-за санкций: Беларусь вынуждена инвестировать миллиарды долларов в импортозамещающие проекты

Министр экономики Беларуси Александр Червяков пожаловался журналистам на влияние западных санкций. По его словам, они вызвали потребность реализовывать импортозамещающие проекты.

Всего в Беларуси предложили уже почти 170 таких проектов. Их общая сумма составляет примерно 13 миллиардов белорусских рублей, или же 5,1 миллиарда долларов.

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Как отметил Червяков, из всего списка выбрали лишь 47 проектов. Они являются "наиболее значительными" для Беларуси.

Из этого пула проектов мы выбрали наиболее значительных 47 (проектов – 24 канал) с объемом инвестиций почти 8 миллиардов белорусских рублей (примерно 3,1 миллиарда долларов – 24 канал). Эти 47 проектов позволят нам создать продукции более чем на 9 миллиардов долларов импортозамещения,

– сказал Червяков.

По его словам, на заседании президиума будут рассматриваться предложения, меры, которые позволят активнее развивать импортозамещение и стимулировать к этому процессу предприятия. Министр назвал несколько предложенных направлений, среди них:

увеличение локализации,

развитие технологических цепочек,

переработка местных сырьевых ресурсов,

привлечение малого и среднего бизнеса.

Причина масштабного импортозамещения

Белорусский министр пояснил, что в 2021 году Беларусь предстала перед беспрецедентным вызовом – это и пандемия, и санкции.

В этих условиях, когда нам запрещают свободно торговать на рынках, принудительно разрывают связи, мы должны искать те меры, которые позволяют нивелировать расходы. В этих условиях импортозамещение как инструмент противодействия санкциям приобретает особое значение,

– подчеркнул Червяков.

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Евросоюз утвердил пятый пакет санкций против Беларуси, который начнет действовать уже 2 декабря. Ограничения ввели из-за миграционного кризиса на границе.