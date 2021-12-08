Всего в Беларуси предложили уже почти 170 таких проектов. Их общая сумма составляет примерно 13 миллиардов белорусских рублей, или же 5,1 миллиарда долларов.
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Как отметил Червяков, из всего списка выбрали лишь 47 проектов. Они являются "наиболее значительными" для Беларуси.
Из этого пула проектов мы выбрали наиболее значительных 47 (проектов – 24 канал) с объемом инвестиций почти 8 миллиардов белорусских рублей (примерно 3,1 миллиарда долларов – 24 канал). Эти 47 проектов позволят нам создать продукции более чем на 9 миллиардов долларов импортозамещения,
– сказал Червяков.
По его словам, на заседании президиума будут рассматриваться предложения, меры, которые позволят активнее развивать импортозамещение и стимулировать к этому процессу предприятия. Министр назвал несколько предложенных направлений, среди них:
- увеличение локализации,
- развитие технологических цепочек,
- переработка местных сырьевых ресурсов,
- привлечение малого и среднего бизнеса.
Причина масштабного импортозамещения
Белорусский министр пояснил, что в 2021 году Беларусь предстала перед беспрецедентным вызовом – это и пандемия, и санкции.
В этих условиях, когда нам запрещают свободно торговать на рынках, принудительно разрывают связи, мы должны искать те меры, которые позволяют нивелировать расходы. В этих условиях импортозамещение как инструмент противодействия санкциям приобретает особое значение,
– подчеркнул Червяков.
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