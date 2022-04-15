Из-за новых санкций Россия будет терять 1 миллиард долларов ежедневно, – Устенко

России следует ожидать новый крупный пакет санкций. Следовательно, страна-агрессор будет терять 1 миллиард долларов ежедневно.

Новые санкции будут включать в себя эмбарго со стороны ЕС на российскую нефть. Вопрос практически решен. Об этом заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

Кстати Украина отслеживает транспортировку российской нефти, чтобы не дать России обойти санкции

Россию ждет гиперинфляция

Украина настаивает, что ограничения нужны еще "на вчера". Тогда в бюджете будет образовываться колоссальная дыра, ведь большинство поступлений обеспечивает именно нефть. А чтобы ее уменьшить, нужно будет сократить социальные расходы.

Устенко прогнозирует, что Россию ждет гиперинфляция.

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