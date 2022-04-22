Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем обращении к Всемирному банку, сообщает 24 канал. Он отметил, что российское вторжение полностью разрушило обычные экономические отношения.

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Без украинского продовольствия может вспыхнуть голод во многих регионах

Глава государства рассказал, что первый анализ потерь от российского вторжения дал сумму около 550 миллиардов долларов убытков.

Россия заблокировала наши порты на Черном и Азовском морях. Это значительно снизило украинский экспорт, в частности аграрной продукции. Из-за нехватки украинского продовольствия на мировом рынке уже чувствуется начало кризиса,

– заметил Зеленский.

Он добавил, что в недавнем отчете Всемирной продовольственной программы ООН говорилось о том, что рост цен на пищевые продукты в 2022 году приведет к голоду около 47 миллионов человек в 81 стране мира.

"Без украинской пшеницы, кукурузы, растительного масла и других товаров это завершится не просто физической нехваткой пищи во многих странах Африки, Азии, но и политической нестабильностью. И, возможно, новым миграционным кризисом. Люди будут искать виновных в этом кризисе. В частности, и выходя на площади в своих странах и городах. Люди будут искать, как спастись", – отметил президент.

По его словам, в Украине делают все, чтобы сделать экспорт продукции. В частности, украинские аграрии начали посевную кампанию настолько, насколько это возможно.

"Но никто в мире не может быть уверен в том, что продовольственную безопасность удастся гарантировать, пока эта война продолжается. Продолжается война России на нашей земле. Прекратить войну сейчас и освободить нашу территорию от российских захватчиков – это единственный надежный путь остановить развертывание продовольственного кризиса" , – подчеркнул глава государства.

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Заблокированные активы России следует использовать для возмещения не только убытков Украины

Зеленский рассказал, что российские военные целенаправленно уничтожают в Украине все объекты, которые могут дать экономическую основу для жизни – железнодорожные вокзалы, продовольственные склады, хлебозаводы, нефтебазы. Учитывая экономический спад и разрушенные экономические связи, наша страна нуждается в 7 миллиардах долларов финансовой поддержки ежемесячно.

"Заблокированные средства России должны быть использованы как на восстановление Украины после войны, так и для возмещения ущерба, который другим народам нанесла Россия своим деструктивным поведением", – отметил президент.

Он отметил, что заблокированные российские активы могут быть использованы для оплаты помощи и оказания компенсаций, если из-за развязавшейся ею войны в определенных регионах начнется голод или если из-за вспышки инфляции некоторые страны существенно пострадали.

"Мы должны применять всю нашу силу, чтобы Россия почувствовала наказание за эту войну, а также почувствовала, насколько велика, в том числе и для нее, есть необходимость вернуть мир", – добавил президент.

Глава государства подытожил, что мир, помогая Украине, помогает и себе. Речь идет о стабилизации украинской и мировой финансовой ситуации, а как следствие – гарантии безопасности основных рынков, начиная с продовольственного.

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