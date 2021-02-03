Ситуация критическая: из-за нехватки угля Украине грозит авария энергосистемы
Запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций ежедневно уменьшаются, ситуация критическая. Поэтому стабильная работа энергоблоков ТЭС находится под угрозой.
Источник: НКРЭКУ
В тарифном регуляторе предупредили о вероятности возникновения общесистемной аварии в объединенной энергосистеме страны.
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В заявлении НКРЭКУ объяснили, что это может спровоцировать введение в действие графиков аварийного прекращения электроснабжения потребителей в Украине.
Заметим, что в середине января в "Укрэнерго" заявляли, что аварийных ("веерных") отключений электроэнергии из-за нехватки угля не будет.
Сколько угля на складах ТЭС
По информации "Укрэнерго", по состоянию на 31 января запасы топлива на складах теплоэлектростанций уменьшились почти в 6 раз, если сравнивать с ноября 2020 года.
Сейчас на складах есть 436,8 тысячи тонн угля. 48% запасов сосредоточено лишь на 2 теплоэлектростанциях – Луганской и Славянской, отметили в компании.
В то же время в Минэнерго сообщили, что по состоянию на 2 февраля запасы угля составляют лишь 431,9 тысячи тонн. Из них 291 тысяча тонн – газового угля и 140,9 тысячи – антрацита.
Текущие запасы угля в 5,5 раза меньше значения по состоянию на 4 февраля 2020 года (тогда было 2,4 миллиона тонн),
– отметили в НКРЭКУ.
Внеплановые проверки
Накануне Нацкомиссия приняла решение о проведении внеплановых проверок по обеспечению ТЭС необходимым резервом топлива. Они будут касаться таких предприятий:
- "ДТЭК Востокэнерго";
- АО "ДТЭК Днепроэнерго";
- АО "ДТЭК Западэнерго";
- ПАО "Центрэнерго";
- ПАО "Донбассэнерго".
Если в ходе этих проверок тарифный регулятор выявит нарушения, в отношении предприятий обещают применить санкции в рамках действующего законодательства.
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