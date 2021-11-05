Из-за энергетического кризиса цены на сахар обновили четырехлетний максимум

Энергетический кризис провоцирует существенный рост цен на рынке сахара, по сколько ведущие мировые экспортеры стали активнее перерабатывать сахарный тростник на биотопливо (этанол). В связи с этим цены обновили четырехлетний максимум.

Цены на сахар растут

1 ноября фьючерсы на белый сахар выросли в цене на 1,2% на бирже ICE. Следовательно, с начала года их стоимость подскочила на 22%;

между тем, фьючерсы на сахар-сырец за сутки выросли в цене на 1,1% на нью-йоркской бирже.

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Что такое фьючерс Фьючерс – это договор или контракт, который отмечает, что продавец обязан поставлять покупателю базовый актив по оговоренной цене и в конкретные сроки.

Почему цены на сахар начали расти

Эксперты издания Bloomberg отмечают, что оба фьючерсных контракта начали расти еще в августе, когда стало ясно, что из-за заморозков в Бразилии производство и поставка сырья на мировой рынок сократятся. Напомним, что Бразилия – один из крупнейших мировых производителей и экспортеров сахара.

Также намерения Индии производить больше этанола из сахарного тростника, обеспечивая поставки подсластителей. Индия – второй крупнейший мировой экспортер сахара.

Это два больших игрока на рынке сахара, и тот факт, что они вынуждены производить больше этанола в течение следующих 12 месяцев, способствует росту цен на сахар,

– заметил Джон Стэнсфилд, трейдер и аналитик Group Sopex.

Повышение спроса на этанол

Сахарный тростник используют для производства сахара, мелассы (для дальнейшего производства этилового спирта), рома и этанола для топлива. Поскольку цена бензина в мире выросла, то производители тростника более заинтересованы в превращении его в топливо, чем сахар.

В прошлом месяце цены на бензин в Сан-Паулу впервые превысили 6 реалов за литр (около 28,26 гривны), что повысило спрос на этанол, также используемый для автомобильных двигателей в Бразилии.

Государственная энергетическая компания Petrobras SA в октябре сообщала, что импорт бензина в страну вырос более чем в 10 раз в III квартале до 42 тысяч баррелей в день.

Внутренний рынок этанола и мировой рынок сахара борются за бразильский тростниковый сахар,

– рассказал эксперт компании Rabobank Энди Дафф.

Также он добавил, что цена нефти более чем в 80 долларов за баррель создала условия для цены сахара на уровне 17 центров за фунт.

Возможно сокращение производства рафинированного сахара в Индии.

Индия планирует увеличить использование этанола и добиться того, чтобы он составил 20% топливных смесей для автомобилей в стране к 2025 году. В Ассоциации производителей сахара Индии заявила, что эта стратегия может привести к падению производства рафинированного сахара в стране уже в следующем году.