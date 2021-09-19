Из-за цены на газ: Одесский припортовый завод останавливает работу

Одесский припортовый завод вынужден остановить работу. Руководство предприятия указало две причины этому.

Речь идет о росте цены на газ, который нужен заводу для функционирования. Другая причина – переполненный склад карбамида.

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Припортовый завод в Одессе останавливается

Первый заместитель директора Одесского припортового завода Николай Щуриков сообщил СМИ, что предприятие останавливает работу. И это несмотря на все попытки избежать этого.

Завод уже в процессе остановки. На сегодня причины две – переполненный склад карбамида и заоблачная цена сырья (природного газа),

– заявил Щуриков.

Никакие другие подробности пока не известны. Щуриков в фейсбуке сообщил, что не будет "писать, почему и кто виноват". Указал только, что "окно возможностей" для стабилизации завода закрылось".

Что следует знать об Одесском припортовом заводе

ПАО "Одесский припортовый завод", как пишет Интерфакс-Украина, выпускает химическую продукцию и доставляет ее на морской транспорт.

Почти 99,6% акций ОПЗ принадлежит государству (Фонду госимущества), остальные – ООО "Конкорд Капитал" и частным акционерам.

В 2021 году предприятие показало прибыль, в отличие от 2020, который был убыточным, и работало бесперебойно

с апреля 2018 и до августа 2019 завод уже простаивал – и также из-за проблем с газоснабжением. Газ является основным сырьем для завода, а цена на него в Европе в последнее время действительно взлетала до рекордных показателей

Текст публикации Николая Щурикова в фейсбуке:

К сожалению…

Оставлю многоточие без продолжения и не буду писать длинный пост, почему и кто виноват. Факт, что "окно возможностей" для стабилизации завода закрылось.

Каждая новая власть делает одинаковые ошибки, пытаясь выдавить из завода все, что возможно. А учитывая, что с 2004 власть только деградирует, то сегодняшние техническое состояние завода худшее за последние годы.

Но надеюсь, что теперь, когда не из чего греть руки, которые ничего не брали, то есть шанс провести приватизацию.