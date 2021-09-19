Речь идет о росте цены на газ, который нужен заводу для функционирования. Другая причина – переполненный склад карбамида.

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Припортовый завод в Одессе останавливается

Первый заместитель директора Одесского припортового завода Николай Щуриков сообщил СМИ, что предприятие останавливает работу. И это несмотря на все попытки избежать этого.

Завод уже в процессе остановки. На сегодня причины две – переполненный склад карбамида и заоблачная цена сырья (природного газа),

– заявил Щуриков.

Никакие другие подробности пока не известны. Щуриков в фейсбуке сообщил, что не будет "писать, почему и кто виноват". Указал только, что "окно возможностей" для стабилизации завода закрылось".

Что следует знать об Одесском припортовом заводе

ПАО "Одесский припортовый завод", как пишет Интерфакс-Украина, выпускает химическую продукцию и доставляет ее на морской транспорт.

Почти 99,6% акций ОПЗ принадлежит государству (Фонду госимущества), остальные – ООО "Конкорд Капитал" и частным акционерам.

В 2021 году предприятие показало прибыль, в отличие от 2020, который был убыточным, и работало бесперебойно

Обратите внимание: с апреля 2018 и до августа 2019 завод уже простаивал – и также из-за проблем с газоснабжением. Газ является основным сырьем для завода, а цена на него в Европе в последнее время действительно взлетала до рекордных показателей

Текст публикации Николая Щурикова в фейсбуке:

К сожалению…

Оставлю многоточие без продолжения и не буду писать длинный пост, почему и кто виноват. Факт, что "окно возможностей" для стабилизации завода закрылось.

Каждая новая власть делает одинаковые ошибки, пытаясь выдавить из завода все, что возможно. А учитывая, что с 2004 власть только деградирует, то сегодняшние техническое состояние завода худшее за последние годы.