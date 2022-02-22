Из-за авантюры Путина на Донбассе рубль стал самой нестабильной валютой мира

После заявления Владимира Путина легализовать боевиков на Донбассе, российский рубль стал самой нестабильной валютой. Его курс впервые с апреля 2021 года составляет почти 100 рублей за евро.

Соответствующую информацию обнародовали на биржевом терминале Bloomberg. Об этом стало известно 22 декабря.

Заметьте Российский рубль обвалился: все из-за обращения боевиков к Путину

Российский рубль стал самой нестабильной валютой

Поставленная волатильность рубля (как рынок оценивает будущую амплитуду колебаний курса – 24 канал), рассчитанная по ценам одномесячных опционов на пару доллар / рубль, к вечеру 21 февраля достигала 33,97%,

– говорится в сообщении.

Фактически рубль превысил худшие в мире показатели турецкой лиры. Предварительно известно, что курс доллара во время торгов 21 февраля превышал отметку 79 рублей.

То есть вышеупомянутая волатильность приблизилась к отметке начала пандемии – тогда в марте 2020 года было 37,7%. Еще месяц назад этот показатель составлял 20,7% – так что в январе 2022 года рубль был вторым по показателям после турецкой лиры.

На рубль влияло каждое решение Кремля 21 февраля

Известно, что показатель волатильности менялся, в зависимости от решений Кремля:

Новости об "эвакуации" жителей из самопровозглашенных "республик" – падение курса и рост волатильности до 28,78%;

фейки о ликвидации "украинских диверсантов" в Ростовской области – 33,55%;

заседание Совбеза России по "легализации" боевиков, заявление Путина – процесс роста продолжался, и сейчас показатель составляет почти 34%.

Меняется курс доллара и евро

На Московской бирже меняется курс доллара и евро к российскому рублю. В частности, по состоянию на 10:11 22 февраля:

евро – более 91 рубля , еще 21 февраля его цена составляла более 89 рублей. То есть на менее чем за сутки выросло на 90,75 копеек;

, еще 21 февраля его цена составляла более 89 рублей. То есть на менее чем за сутки выросло на 90,75 копеек; доллар – 80,57 рубля, еще 21 февраля показатель составлял более 79 рублей. То есть вырос на 84,01 копейку.

Рубль падает к доллару и евро на фоне усилившихся тревог по поводу риска полномасштабного военного вторжения России в Украину и дальнейшего усиления антироссийской санкционной политики со стороны Запада,

– сообщили эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Кстати, 21 февраля уже было известно, что после обращения "главарей" боевиков к Путину с просьбой признать так называемую "независимость" курс российского рубля к доллару и евро на Московской бирже 21 февраля 2022 года поднялся до показателей 21 января.

Последние заявления Путина по "легализации" боевиков и ответ Украины

21 февраля Владимир Путин подписал указы о "признании" боевиков на Донбассе.

После этого он официально заявил, что поручил российским вооруженным силам обеспечить "мир" на оккупированном Донбассе. Фактически это означает, что Россия собирается ввести туда свои войска.

Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что границы Украины надежно защищены.

Во время брифинга по результатам СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не снимает с себя всех обязанностей, которые касаются наших граждан на захваченных Россией территориях. То есть людям в дальнейшем будут выплачивать пенсии.

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