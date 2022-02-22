Соответствующую информацию обнародовали на биржевом терминале Bloomberg. Об этом стало известно 22 декабря.
Заметьте Российский рубль обвалился: все из-за обращения боевиков к Путину
Российский рубль стал самой нестабильной валютой
Поставленная волатильность рубля (как рынок оценивает будущую амплитуду колебаний курса – 24 канал), рассчитанная по ценам одномесячных опционов на пару доллар / рубль, к вечеру 21 февраля достигала 33,97%,
– говорится в сообщении.
Фактически рубль превысил худшие в мире показатели турецкой лиры. Предварительно известно, что курс доллара во время торгов 21 февраля превышал отметку 79 рублей.
То есть вышеупомянутая волатильность приблизилась к отметке начала пандемии – тогда в марте 2020 года было 37,7%. Еще месяц назад этот показатель составлял 20,7% – так что в январе 2022 года рубль был вторым по показателям после турецкой лиры.
На рубль влияло каждое решение Кремля 21 февраля
Известно, что показатель волатильности менялся, в зависимости от решений Кремля:
- Новости об "эвакуации" жителей из самопровозглашенных "республик" – падение курса и рост волатильности до 28,78%;
- фейки о ликвидации "украинских диверсантов" в Ростовской области – 33,55%;
- заседание Совбеза России по "легализации" боевиков, заявление Путина – процесс роста продолжался, и сейчас показатель составляет почти 34%.
Меняется курс доллара и евро
На Московской бирже меняется курс доллара и евро к российскому рублю. В частности, по состоянию на 10:11 22 февраля:
- евро – более 91 рубля, еще 21 февраля его цена составляла более 89 рублей. То есть на менее чем за сутки выросло на 90,75 копеек;
- доллар – 80,57 рубля, еще 21 февраля показатель составлял более 79 рублей. То есть вырос на 84,01 копейку.
Рубль падает к доллару и евро на фоне усилившихся тревог по поводу риска полномасштабного военного вторжения России в Украину и дальнейшего усиления антироссийской санкционной политики со стороны Запада,
– сообщили эксперты "Интерфакс-ЦЭА".
Кстати, 21 февраля уже было известно, что после обращения "главарей" боевиков к Путину с просьбой признать так называемую "независимость" курс российского рубля к доллару и евро на Московской бирже 21 февраля 2022 года поднялся до показателей 21 января.
Последние заявления Путина по "легализации" боевиков и ответ Украины
- 21 февраля Владимир Путин подписал указы о "признании" боевиков на Донбассе.
- После этого он официально заявил, что поручил российским вооруженным силам обеспечить "мир" на оккупированном Донбассе. Фактически это означает, что Россия собирается ввести туда свои войска.
- Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что границы Украины надежно защищены.
- Во время брифинга по результатам СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не снимает с себя всех обязанностей, которые касаются наших граждан на захваченных Россией территориях. То есть людям в дальнейшем будут выплачивать пенсии.
СНБО перешел на работу 24 на 7, – Данилов: смотрите видео