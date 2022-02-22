Соответствующую информацию обнародовали на биржевом терминале Bloomberg. Об этом стало известно 22 декабря.

Заметьте Российский рубль обвалился: все из-за обращения боевиков к Путину

Российский рубль стал самой нестабильной валютой

Поставленная волатильность рубля (как рынок оценивает будущую амплитуду колебаний курса – 24 канал), рассчитанная по ценам одномесячных опционов на пару доллар / рубль, к вечеру 21 февраля достигала 33,97%,
– говорится в сообщении.

Фактически рубль превысил худшие в мире показатели турецкой лиры. Предварительно известно, что курс доллара во время торгов 21 февраля превышал отметку 79 рублей.

То есть вышеупомянутая волатильность приблизилась к отметке начала пандемии – тогда в марте 2020 года было 37,7%. Еще месяц назад этот показатель составлял 20,7% – так что в январе 2022 года рубль был вторым по показателям после турецкой лиры.

На рубль влияло каждое решение Кремля 21 февраля

Известно, что показатель волатильности менялся, в зависимости от решений Кремля:

  • Новости об "эвакуации" жителей из самопровозглашенных "республик" – падение курса и рост волатильности до 28,78%;
  • фейки о ликвидации "украинских диверсантов" в Ростовской области – 33,55%;
  • заседание Совбеза России по "легализации" боевиков, заявление Путина – процесс роста продолжался, и сейчас показатель составляет почти 34%.

Меняется курс доллара и евро

На Московской бирже меняется курс доллара и евро к российскому рублю. В частности, по состоянию на 10:11 22 февраля:

  • евро – более 91 рубля, еще 21 февраля его цена составляла более 89 рублей. То есть на менее чем за сутки выросло на 90,75 копеек;
  • доллар – 80,57 рубля, еще 21 февраля показатель составлял более 79 рублей. То есть вырос на 84,01 копейку.

Рубль падает к доллару и евро на фоне усилившихся тревог по поводу риска полномасштабного военного вторжения России в Украину и дальнейшего усиления антироссийской санкционной политики со стороны Запада,
сообщили эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Кстати, 21 февраля уже было известно, что после обращения "главарей" боевиков к Путину с просьбой признать так называемую "независимость" курс российского рубля к доллару и евро на Московской бирже 21 февраля 2022 года поднялся до показателей 21 января.

Последние заявления Путина по "легализации" боевиков и ответ Украины

СНБО перешел на работу 24 на 7, – Данилов: смотрите видео