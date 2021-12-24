Из-за аномальных цен на газ: правительство поддержит производителей социальных продуктов
Источник:24 канал
Из-за существенного роста цены на газ правительство Украины разрабатывает механизмы поддержки производителей социальных продуктов и хлебопеков. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Денис Шмыгаль.
По словам политика, сейчас рассматривается возможность установить максимальные наценки на социальные продукты. Уже в ближайшие дни правительство представит предложения.
Заметьте Тарифы на отопление в 2022 году: ждать ли изменений украинцам
По словам Шмыгаля, сейчас также проводят консультации непосредственно с бизнесом. Целью является понять потребность и уровень такой поддержки.
На фоне мирового кризиса производители рассматривают вопрос повышения цен.
В то же время целью является защитить не только производителей, но и украинских потребителей.
То есть будем рассматривать возможность введения соответствующих наценок на социальные продукты, в частности, социальный хлеб,
– подчеркнул Шмыгаль.
Кондитерские компании приостанавливают производство
- По данным "Укркондпром", ряд кондитерских компаний объявили о планах полностью или частично свернуть производство сладостей.
- Причиной стали заоблачные цены на газ.
- По словам президента "Укркондпром" Александра Балдинюка, кондитерские предприятия в течение последних нескольких месяцев балансировали на грани рентабельности.
- Сейчас кондитерским компаниям проще просто свернуть производство. Все потому, что из-за себестоимости продукция будет ненужной ни на внутреннем, ни на внешнем рынках.
Как "Газпром" хочет прогнуть под себя Европу шантажом: смотрите видео