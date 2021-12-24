По словам политика, сейчас рассматривается возможность установить максимальные наценки на социальные продукты. Уже в ближайшие дни правительство представит предложения.

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По словам Шмыгаля, сейчас также проводят консультации непосредственно с бизнесом. Целью является понять потребность и уровень такой поддержки.

На фоне мирового кризиса производители рассматривают вопрос повышения цен.

В то же время целью является защитить не только производителей, но и украинских потребителей.

То есть будем рассматривать возможность введения соответствующих наценок на социальные продукты, в частности, социальный хлеб,

– подчеркнул Шмыгаль.

Кондитерские компании приостанавливают производство

По данным "Укркондпром", ряд кондитерских компаний объявили о планах полностью или частично свернуть производство сладостей.

Причиной стали заоблачные цены на газ.

По словам президента "Укркондпром" Александра Балдинюка, кондитерские предприятия в течение последних нескольких месяцев балансировали на грани рентабельности.

Сейчас кондитерским компаниям проще просто свернуть производство. Все потому, что из-за себестоимости продукция будет ненужной ни на внутреннем, ни на внешнем рынках.

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