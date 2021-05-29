Кадровые изменения в "Нафтогазе": из компании ушел еще один топменеджер

Из "Нафтогаза" ушел еще один сотрудник. В компании закончил работать руководитель департамента по контрактации Андрей Супрун.
Он также был гендиректором дочернего предприятия "Нафтогаза" – "Вуглесинтезгаз Украины". О своем решении бывший топменеджер сообщил 28 мая.
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Андрей Супрун ушел из "Нафтогаза"
Андрей Супрун работал в "Нафтогазе" почти 7 лет. В своем фейсбуке он написал, что 28 мая был последний день его работы в компании.
Чиновник отметил, что ему приятно быть частью команды "Нафтогаза" в не совсем простые времена для страны и компании, которые еще далеко не закончились. По его словам, достояние компании для Украины за эти годы сложно переоценить. Оценить их по-настоящему можно будет лишь через некоторое время.
Главное – при любых обстоятельствах оставаться со своими ценностями. Перелистываем страницу,
– отметил он.
Предыдущие кадровые изменения в "Нафтогазе": что известно
- Кабинет Министров Украины 28 апреля уволил Андрея Коболева с должности главы НАК "Нафтогаз Украины". Новым главой компании был назначен Юрий Витренко.
- На фоне этого в отставку подали члены Наблюдательного совета "Нафтогаза". В то же время, правительство призвало их продолжить работать до завершения конкурса на должности новых. Они приняли предложение Кабмина.
- Впрочем, 3 ключевых сотрудника покинули компанию. Это – директор по связям с государственными регуляторными органами и заинтересованными сторонами Алена Осмоловская, советник председателя правления "Нафтогаза" Лана Зеркаль, советник предыдущего председателя правления Андрея Коболева и его представитель в США Вадим Гламаздин.