Он также был гендиректором дочернего предприятия "Нафтогаза" – "Вуглесинтезгаз Украины". О своем решении бывший топменеджер сообщил 28 мая.

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Андрей Супрун ушел из "Нафтогаза"

Андрей Супрун работал в "Нафтогазе" почти 7 лет. В своем фейсбуке он написал, что 28 мая был последний день его работы в компании.

Чиновник отметил, что ему приятно быть частью команды "Нафтогаза" в не совсем простые времена для страны и компании, которые еще далеко не закончились. По его словам, достояние компании для Украины за эти годы сложно переоценить. Оценить их по-настоящему можно будет лишь через некоторое время.

Главное – при любых обстоятельствах оставаться со своими ценностями. Перелистываем страницу,

– отметил он.

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