Итальянская энергетическая компания Enel, занимающаяся производством и распределением электроэнергии и газа, уходит с российского рынка. Взаимодействие с государством-агрессором планируют прекратить через несколько месяцев.

О том, что итальянский энергогигант уходит с российского рынка, сообщил генеральный директор компании Франческо Стараче.

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Enel уходит с рынка России

Энергогигант Enel присоединяется к крупнейшим мировым энергетическим компаниям, в частности таким, как BP, Shell и Eni, которые сообщили о планах прекратить инвестирование в Россию.

Мы находимся в процессе продажи тепловой генерации. Это процесс, который мы уже начали. К сожалению, мы должны свернуть работу,

– заявил Стараче.

Выход с рынка государства-агрессорки состоится в течение нескольких месяцев.

По информации Bloomberg Intelligence, основанное в 2004 году ПАО "Энели Россия" приносит примерно 1% от общей валовой операционной прибыли компании.

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Справка. Enel – крупнейшая итальянская энергетическая компания, одна из самых больших энергокомпаний в мире.