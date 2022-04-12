Италия заключила газовое соглашение с Алжиром, чтобы ослабить зависимость России

Италия активно ищет альтернативные поставки газа после полномасштабного вторжения России в Украину. Первой альтернативой стал Алжир.

Италия заключила соглашение об увеличении импорта газа из Алжира примерно на 40%. Как подчеркнул премьер-министр Италии Марио Драги во время визита в Алжир, эта договоренность – весомый шаг в сокращении зависимости от российского газа.

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Алжирский Sonatrach постепенно увеличит потоки в газопроводе Transmed. Моментально Италия получит дополнительные 3 миллиарда кубометров. А уже к 2023 – 2024 годам выйдут на дополнительные 9 миллиардов кубометров в год.

Алжир является вторым по величине поставщиком газа в Италию. Трубопровод Transmed имеет ежедневную мощность более 110 миллионов кубометров, но в настоящее время транспортирует около 60 миллионов кубических метров.

Прочь от России

Около 40% импортного газа в Италию поступает из России – 29 млрд кубометров. Чтобы полностью отказаться от российского газа, Италия ведет переговоры с Конго, Анголой, Азербайджаном и Катаром по газопроводному газу. Италия также стремится увеличить импорт сжиженного газа с таких рынков как Катар, США и Мозамбик.

Италия в 2021 году закупила российский газ на 5,8 миллиарда долларов, сообщает Aljazeera . Больше Италии российский газ покупает только Германия.

Драги заявил, что Италия может немедленно отказаться от 30 – 40% поставок российского газа, но остальное заменить будет труднее.

Новый европейский тренд

Италия не единственная страна, которая ищет альтернативные поставки. Европарламент поддержал резолюцию о призыве к полному и немедленному эмбарго на импорт российских энергоносителей: нефть, газ, уголь и ядерное топливо. Так, Польша планирует запретить поставки российского газа в ближайшие месяцы. От газа из России уже отказались страны Балтии – Литва, Латвия и Эстония.

Сколько ЕС платит за российский газ / Инфографика 24 канала

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