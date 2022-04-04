Италия поддержит санкции против российского газа после увиденного ужаса в Киевской области

Зверства оккупантов в Буче заставили весь мир пересмотреть свое отношение к войне в Украине. В частности, Италия готова к эмбарго на газ.

Об этом заявил министр иностранных дел Луиджи Ди Майо после трехсторонней встречи с коллегами из Хорватии и Словении. По его словам, Италия не отступит от санкций в отношении российского газа, особенно после зверств в Буче.

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Италия не будет налагать вето на российские газовые санкции,

– заявил министр.

Италия является второй страной в ЕС (первая – Германия) по импорту российского газа. В 2021 году она закупила российского газа на 5,8 миллиарда долларов, сообщает Aljazeera.

Отказ Европы от газа

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт после событий в Буче призвала ЕС запретить импорт российского газа. Это заявление достаточно контрастирует с предыдущими заявлениями официальных лиц Германии. Хотя страна нацелилась на уменьшение своей энергетической зависимости от России, там не были готовы к газовому эмбарго.

Накануне страны Балтии (Латвия, Эстония и Литва) полностью отказались от закупок газа из России. Сейчас они будут потреблять запасы и импортировать газ в сжиженном виде.

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