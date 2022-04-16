Италия с 17 апреля закроет все порты для российских кораблей

С завтрашнего дня, 17 апреля, итальянские порты будут закрыты для российских судов. Запрет также касается кораблей, которые после начала российского вторжения в Украину сменили флаг.

Это решение Италия выполняет согласно директиве Европейского Союза. Ведь, напомним, в рамках пятого пакета санкций предусмотрено закрытие всех портов стран ЕС для российских кораблей.

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Ограничения для россиян

Корабли, которые находятся в портах Италии, должны завершить свою коммерческую деятельность и покинуть их. Остальные уже не имеют права причаливать в итальянский порт.

Запрет также касается кораблей, сменивших свой флаг с российского на любой другой флаг после 24 февраля 2022 года,

– говорится в решении.

В то же время, исключения будут для судов, требующих доступа к портам из соображений безопасности или спасших людей в море.

Новый пакет санкций

Страны ЕС рассматривают следующий шестой пакет санкций против России. Он может включать в себя эмбарго на российскую нефть. Как сообщают американские СМИ, это решение может быть принято после президентских выборов во Франции, которые состоятся 24 апреля. Напомним, что в рамках предыдущего пакета санкций ЕС одобрил эмбарго на российский уголь.

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