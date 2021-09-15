Историческое уменьшение расходов на МВД и повышение в 5 раз на Минветеранов: сюрпризы госбюджета
15 сентября 2021 , 20:21Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "Железный нардеп"
Согласно проекту госбюджета, больше всего в 2022 году выросли расходы на Министерство ветеранов. Так, финансирование ведомства увеличилось аж на 508%.
О "сюрпризах" бюджета-2022 рассказал нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк. Он отметил, что в этом году "зашкваров" нет.
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Кому больше всего увеличили выплаты
- Финансирование Министерства ветеранов увеличили на 508%, что составляет 5 миллиардов гривен. Это связано с новой субвенцией для ветеранов.
- Государственному фонду регионального развития – на 149%, что составляет 6,7 миллиарда гривен.
- Министерству регионов – на 133%, то есть 9,8 миллиарда гривен. Только на Аппарат уйдет 2 миллиарда и на Фонд энергоэффективности – 2,5 миллиарда.
- Министерству цифровой трансформации – на 66,5%, то есть 1,2 миллиарда гривен.
- Высшему антикоррупционному суду – на 31,6%, то есть 135 миллионов гривен.
- Министерству экономики – 29,7%, то есть 2,8 миллиарда гривен.
На ком больше всего сэкономили
- Министерству по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий уменьшили расходы на 41,5%, что составляет 742 миллиона гривен.
- Министерству инфраструктуры – на 31,5%, то есть 2,5 миллиарда гривен.
- Министерству культуры и информационной политики – на 21,7%, то есть 2,9 миллиарда гривен.
- Государственному управлению делами – на 11,8%, что составляет 379 миллионов гривен. Так, из офиса Президента "спишут" 200 миллионов.
- Аппарата Верховной Рады – на 7,6%, то есть 215 миллионов гривен.
Силовые структуры
Впервые в истории Министерству внутренних дел не увеличили, а уменьшили расходы. Железняк даже назвал это "шок-контентом". Так, выплаты ведомству сократили на 0,1%, что составляет 69 миллионов гривен.
Другим силовым структурам выплаты увеличили:
- Офиса генпрокурора – на 17,5% (2 миллиарда гривен);
- Бюро экономической безопасности – на 5,9% (34,5 миллиона гривен);
- Службе безопасности Украины – на 7% (1 миллиард гривен).
Главное о бюджете-2022 / Инфографика 24 канала