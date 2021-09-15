Историческое уменьшение расходов на МВД и повышение в 5 раз на Минветеранов: сюрпризы госбюджета

Согласно проекту госбюджета, больше всего в 2022 году выросли расходы на Министерство ветеранов. Так, финансирование ведомства увеличилось аж на 508%.

О "сюрпризах" бюджета-2022 рассказал нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк. Он отметил, что в этом году "зашкваров" нет.

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Кому больше всего увеличили выплаты

Финансирование Министерства ветеранов увеличили на 508%, что составляет 5 миллиардов гривен. Это связано с новой субвенцией для ветеранов.

увеличили на 508%, что составляет 5 миллиардов гривен. Это связано с новой субвенцией для ветеранов. Государственному фонду регионального развития – на 149%, что составляет 6,7 миллиарда гривен.

– на 149%, что составляет 6,7 миллиарда гривен. Министерству регионов – на 133%, то есть 9,8 миллиарда гривен. Только на Аппарат уйдет 2 миллиарда и на Фонд энергоэффективности – 2,5 миллиарда.

– на 133%, то есть 9,8 миллиарда гривен. Только на Аппарат уйдет 2 миллиарда и на Фонд энергоэффективности – 2,5 миллиарда. Министерству цифровой трансформации – на 66,5%, то есть 1,2 миллиарда гривен.

– на 66,5%, то есть 1,2 миллиарда гривен. Высшему антикоррупционному суду – на 31,6%, то есть 135 миллионов гривен.

– на 31,6%, то есть 135 миллионов гривен. Министерству экономики – 29,7%, то есть 2,8 миллиарда гривен.

На ком больше всего сэкономили

Министерству по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий уменьшили расходы на 41,5%, что составляет 742 миллиона гривен.

уменьшили расходы на 41,5%, что составляет 742 миллиона гривен. Министерству инфраструктуры – на 31,5%, то есть 2,5 миллиарда гривен.

– на 31,5%, то есть 2,5 миллиарда гривен. Министерству культуры и информационной политики – на 21,7%, то есть 2,9 миллиарда гривен.

– на 21,7%, то есть 2,9 миллиарда гривен. Государственному управлению делами – на 11,8%, что составляет 379 миллионов гривен. Так, из офиса Президента "спишут" 200 миллионов.

– на 11,8%, что составляет 379 миллионов гривен. Так, из офиса Президента "спишут" 200 миллионов. Аппарата Верховной Рады – на 7,6%, то есть 215 миллионов гривен.

Силовые структуры

Впервые в истории Министерству внутренних дел не увеличили, а уменьшили расходы. Железняк даже назвал это "шок-контентом". Так, выплаты ведомству сократили на 0,1%, что составляет 69 миллионов гривен.

Другим силовым структурам выплаты увеличили:

Офиса генпрокурора – на 17,5% (2 миллиарда гривен);

Бюро экономической безопасности – на 5,9% (34,5 миллиона гривен);

Службе безопасности Украины – на 7% (1 миллиард гривен).

15 сентября Кабинет Министров одобрил проект Госбюджета-2022. Согласно им, минимальная зарплата должна вырасти до 6 700 гривен, а у медиков – 20 000 гривен. В то же время средняя заработная плата у украинцев составит 15 258 гривен, а у медиков – 22 500 гривен.



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