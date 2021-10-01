Заметим, что еще 30 сентября стоимость газа вплотную подобралась к 1100 долларов за тысячу кубов, а 1 октября уже составила 1199,44 доллара за тысячу кубометров.

Важно Все выше и выше: в Европе цена на газ достигла 1100 долларов за тысячу кубов

Трудно поверить, но еще 1 сентября стоимость газа держалась на уровне 614 долларов за тысячу кубов.

Почему растет цена на газ в Европе

Такие повышения цен в последние недели связывают с:

низкими запасами в европейских подземных хранилищах,

отказом российского "Газпрома" бронировать дополнительные мощности украинского транзита;

конкуренция с Азией.

Если разобраться в проблеме более детально, стоит пояснить, что в Европе действительно возникли определенные условия дефицита природного газа. Пандемия 2020 года привела к сокращению объемов потребления энергоресурсов, что спровоцировало снижение инвестиций в добычу природного газа. А холодная зима "истощила" газовые хранилища Европы.

В то же время постепенное восстановление мировой экономики после карантинных ограничений спровоцировало активное потребление газа и увеличение потребления LNG в странах Азии из-за увеличения сезонной нагрузки на электросети и жаркого лета. Все эти факторы вызвали дефицит ресурса и как следствие – рост стоимости сырья.

Повлияет ли это на тарифы на тепло в Украине