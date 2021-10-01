Заметим, что еще 30 сентября стоимость газа вплотную подобралась к 1100 долларов за тысячу кубов, а 1 октября уже составила 1199,44 доллара за тысячу кубометров.
Важно Все выше и выше: в Европе цена на газ достигла 1100 долларов за тысячу кубов
Трудно поверить, но еще 1 сентября стоимость газа держалась на уровне 614 долларов за тысячу кубов.
Почему растет цена на газ в Европе
Такие повышения цен в последние недели связывают с:
- низкими запасами в европейских подземных хранилищах,
- отказом российского "Газпрома" бронировать дополнительные мощности украинского транзита;
- конкуренция с Азией.
Если разобраться в проблеме более детально, стоит пояснить, что в Европе действительно возникли определенные условия дефицита природного газа. Пандемия 2020 года привела к сокращению объемов потребления энергоресурсов, что спровоцировало снижение инвестиций в добычу природного газа. А холодная зима "истощила" газовые хранилища Европы.
В то же время постепенное восстановление мировой экономики после карантинных ограничений спровоцировало активное потребление газа и увеличение потребления LNG в странах Азии из-за увеличения сезонной нагрузки на электросети и жаркого лета. Все эти факторы вызвали дефицит ресурса и как следствие – рост стоимости сырья.
Повлияет ли это на тарифы на тепло в Украине
- Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев поспешил успокоить украинцев. По его словам, тарифы для населения не должны повышаться в этом отопительном сезоне.
- Премьер Денис Шмыгаль также сказал, что пока в Украине нет предпосылок для повышения цен на тепло и газ. Он заверил, что тарифы останутся неизменными.