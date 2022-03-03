Об этом сообщают российские СМИ. Мол, курс рубля по отношению к доллару сейчас – это исторический максимум.

К теме Стоимость акций российских компаний упала на 98%

Российский рубль после циничного вторжения России на территорию Украины потерял около 40% своей стоимости. В общем, российская национальная валюта начала обесцениваться еще 21 февраля, когда боевики обратились к Путину, чтобы он признал "независимость" так называемых псевдореспублик.

Сейчас согласно данным российского центробанка курс рубля к доллару составляет 110 рублей покупки и 124 рубля продажи. Однако на "черном рынке" и в обменниках он еще больше.

Напомним, что Россия является одним из крупнейших поставщиков энергоресурсов в мире, говорится об экспорте нефти и газа. Однако другие секторы ее экономики зависят от экспорта. Так что санкции Европы и других стран прям повлияли на стремительный рост курса в РФ.

Кроме того, международные партнеры приняли решение об отключении 7 российских банков от SWIFT. Это будет сделано с 12 марта. Соответствующее решение принял ЕС в консультации с США, Великобританией и Канадой.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!