Истерию "раздувают" специально, – Герус о возможных веерных отключениях
Источник:24 канал
В Украине активно обсуждают веерные отключения, которые могут произойти уже этой зимой. Но такую информацию распространяют специально.
Всегда работа власти направлена на то, чтобы веерных отключений не было: так было и 2 года назад, и год назад, и сейчас. Такое мнение в эфире 24 канала высказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.
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"Мне кажется, что истерию "раздувают" специально", – заявил Герус.
Украинская энергосистема – надежнее
Он пояснил, что есть хорошие новости, которые имеют практический эффект. В частности то, что "Энергоатом" дополнительно подсоединил свой один атомный блок (который вышел только что из ремонта) на Ровненской АЭС.
Это – дополнительно тысяча мегаватт в нашу систему. Это существенно улучшило и сделало более надежной работу нашей энергосистемы,
– подчеркнул Герус.
По его словам, через 2 недели ожидается еще один блок Запорожской атомной электростанции на тысячу мегаватт. Еще один – на тысячу мегаватт – в декабре.
Атомные электростанции будут работать с большей нагрузкой, чем прошлой зимой. Если тогда работали 11 – 12 блоков, то этой зимой будут работать 14 блоков. Это существенно поможет нашей энергосистеме .
Герус сказал, планируют ли веерные отключения: смотрите видео
Веерные отключения в Украине: возможны ли
- Ряд экспертов сообщает, что в Украине уже зимой возможны веерные отключения электроэнергии.
- Такая ситуация может произойти на фоне уменьшения запасов угля, чем плановые, в 4,2 раза.
- В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что никаких отключений не будет. Такие заявления, мол, являются дезинформацией.
- Тем временем киевский мэр Виталий Кличко прогнозирует веерные отключения из-за критической ситуации в энергетике.