Всегда работа власти направлена на то, чтобы веерных отключений не было: так было и 2 года назад, и год назад, и сейчас. Такое мнение в эфире 24 канала высказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

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"Мне кажется, что истерию "раздувают" специально", – заявил Герус.

Украинская энергосистема – надежнее

Он пояснил, что есть хорошие новости, которые имеют практический эффект. В частности то, что "Энергоатом" дополнительно подсоединил свой один атомный блок (который вышел только что из ремонта) на Ровненской АЭС.

Это – дополнительно тысяча мегаватт в нашу систему. Это существенно улучшило и сделало более надежной работу нашей энергосистемы,

– подчеркнул Герус.

По его словам, через 2 недели ожидается еще один блок Запорожской атомной электростанции на тысячу мегаватт. Еще один – на тысячу мегаватт – в декабре.

Атомные электростанции будут работать с большей нагрузкой, чем прошлой зимой. Если тогда работали 11 – 12 блоков, то этой зимой будут работать 14 блоков. Это существенно поможет нашей энергосистеме . Андрей Герус Глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ

Герус сказал, планируют ли веерные отключения: смотрите видео​

Веерные отключения в Украине: возможны ли