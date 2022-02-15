Истерия о вторжении России стоит Украине миллиарды долларов ежемесячно, – Арахамия

Экономика Украины много теряет из-за панических настроений. Речь идет о сообщениях западных СМИ о вторжении России "вот-вот", и о переездах посольств разных стран из Киева.

Сумма потерь довольно значительна – от 2 до 3 миллиардов долларов каждый месяц. Об этом в телеэфире 14 февраля говорил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия.

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Истерия вокруг вторжения России дорого обходится Украине

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что спровоцированные темой предполагаемого нового нападения России на Украину панические настроения дорого стоят нашей стране.

Эта истерия стоит сейчас стране 2 – 3 миллиарда долларов в месяц. Мы считаем каждый день потери экономики,

– сказал он.

И объяснил, что затем через каналы Министерства иностранных дел приходится доносить эту информацию до партнеров, ведь "они должны понимать", к чему приводят их заявления.

Когда кто-то принимает решение перевезти посольство во Львов, они должны понимать, что такая новость будет стоить для экономики Украины несколько сотен миллионов долларов,

– подчеркнул глава фракции "Слуга народа".

Также Давид Арахамия пожаловался, что Украина сейчас не может брать в долг на зарубежных рынках, "потому что там просто безумные ставки", и "многие экспортеры отказываются".

Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Обратите внимание:

Акции европейских компаний падают из-за возможного нападения России на Украину.

Также из-за угрозы российской агрессии цена на нефть может превысить 100 долларов за баррель.

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