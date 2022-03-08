О том, что Украина готовит соответствующее обращение, издание сообщает со ссылкой на письмо от "слуги народа" Давида Арахамии, имеющееся в распоряжении редакции.

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Вопрос исключения из фондового рынка США компаний, которые работают в России

Кабинет Министров Украины будет просить членов Конгресса наложить новые жесткие санкции на корпорации, которые платят налоги в России. В письме говорится, что из этих денег финансируют бомбы, которые убивают украинских военных и невинных мирных жителей.

Мы просим вас подумать о том, чтобы дать этим компаниям выбор: прекратить платить деньги (Россия – 24 канал) или исключить их из фондового рынка США,

– говорится в письме.

В нем также просят правительство США заморозить активы всех российских олигархов из списка Forbes 100, если они не осудят президента Владимира Путина в течение 48 часов.

Заметим: издание отмечает, что любые попытки исключить компании, уплачивающие налоги в России, могут столкнуться со многими препятствиями. Эксперты считают такое решение маловероятным.

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