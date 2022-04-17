Ищут способ обойти санкции: Путин приказал российским компаниям забраться с западных бирж

Владимир Путин приказал российским компаниям забрать акции с западных бирж. Именно так глава Кремля пытается обойти санкции против России.

Соответствующее решение было обнародовано на официальном российском сайте. Документ там появился 16 апреля.

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Путин обязал компании покинуть западные биржи

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий все российские компании провести делистинг с иностранных бирж и разместить свои акции на российских,

– говорится в сообщении.

Предварительно известно, что:

за 10 дней до публикации закона должен остановиться оборот депозитарных расписок на иностранных биржах;

за 5 дней компании должны расторгнуть договоры.

Предварительно известно, что компании в России обязали вернуться на фоне падения акций крупнейших российских эмитентов на Лондонской бирже после начала полномасштабной войны России в Украине, то есть с 24 февраля.

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