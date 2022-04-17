Соответствующее решение было обнародовано на официальном российском сайте. Документ там появился 16 апреля.
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Путин обязал компании покинуть западные биржи
Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий все российские компании провести делистинг с иностранных бирж и разместить свои акции на российских,
– говорится в сообщении.
Предварительно известно, что:
- за 10 дней до публикации закона должен остановиться оборот депозитарных расписок на иностранных биржах;
- за 5 дней компании должны расторгнуть договоры.
Предварительно известно, что компании в России обязали вернуться на фоне падения акций крупнейших российских эмитентов на Лондонской бирже после начала полномасштабной войны России в Украине, то есть с 24 февраля.
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