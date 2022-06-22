Замороженные Ирландией российские активы

Спикер МИД Ирландии сообщил, что сумма в 1,72 миллиарда евро основана на данных, предоставленных Центробанком. Напомним, что в начале апреля в документах Еврокомиссии речь шла о заморозке российских активов в Ирландии на сумму в 839 миллионов евро.

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Большую часть из 1,72 миллиарда евро составляют финансовые активы в разных банковских учреждениях и фондах. Также речь идет об аресте частных самолетов, яхт и в меньшей степени – элитной недвижимости.

Центральный банк Ирландии разослал ряду деловых организаций письма с напоминанием им о своей роли в надзоре за финансовыми санкциями и ответственности каждого ирландца за соблюдение запретов ЕС.

Напомним! ЕС принял шесть раундов санкций против России с начала войны на Украине. Последний пакет, направленный против российской нефти, банков и военных должностных лиц, вступил в силу в начале этого месяца.

Замороженные активы могут пойти на восстановление Украины

Европейский Союз изучает возможность использования активов российских олигархов, замороженных из-за санкций, для финансирования восстановления Украины. Предполагается, что конфискованное имущество будет реализовано, а средства направлены на восстановление нашей страны.

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Какие страны еще заморозили российские активы

Евросоюз заморозил активы российских олигархов и связанных с ними компаний в Европе на 12,5 миллиарда евро, сообщил Кристиан Виганд, представитель Еврокомиссии по вопросам юстиции, изданию Die Welt. Вместе с тем, США не сообщают общую сумму замороженных активов россиян.

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