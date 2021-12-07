Резерв корректировки Brexit доступен для всех государств-членов Европейского Союза, и в первую очередь для наиболее пострадавших от выхода Британии из ЕС.

Важно Большинство британцев считают Brexit провалом: опрос

Общий бюджет резерва фонда составляет 5,4 миллиарда евро. В Комиссии заявили, что Ирландия является крупнейшим бенефициаром и первым государством, которое получило компенсацию.

Brexit негативно повлиял на жизнь многих людей и больше всего это чувствуют люди в Ирландии,

– сказал комиссар по сплоченности и реформам Элизы Феррейра.

Таким образом, правительство Ирландии получит 361,5 миллионов евро в 2021 году, а также:

276,7 миллиона евро – в 2022 году,

282,2 миллиона евро – в 2023 году.

Куда уйдут эти деньги

Финансирование, полученное Ирландией, будет направлено на повышение уровня жизни, поддержание экономического роста в стране и смягчение негативного влияния Brexit на местные сообщества.

Что известно о Brexit: основное

На референдуме 23 июня 2016 года 51,9% британцев поддержали выход Великобритании из состава Евросоюза. Событие получило название Brexit. Оно переносилось несколько раз.

Ситуация сдвинулась с места, когда в декабре 2019 года на внеочередных парламентских выборах в Британии одержала победу Консервативная партия премьера страны Бориса Джонсона. Он является фанатом идеи Brexit. Джонсон пообещал завершить выход Великобритании из ЕС к 1 января 2020 года.

20 декабря Палата общин приняла законопроект об утверждении соглашения о выходе Британии из ЕС. Впоследствии законопроект одобрила верхняя палата парламента.

В конце концов Великобритания перестала быть членом ЕС с 31 января 2020 года.

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