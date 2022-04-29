На сегодняшний день Ирландия заморозила 1,2 миллиарда евро, которые связывают с Россией в следствии с масштабными санкциями.

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Ирландия может передать Украине российские деньги

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковни заявил, что они готовы сделать следующий шаг и конфисковать эти средства. По словам дипломата, деньги могут использовать на восстановление Украины. Ковни также добавил, что, прежде всего, санкции призваны изменить поведение или политику субъекта. Эти меры не предназначены для наказания.

Оппозиция заявляет, что замороженные российские активы можно использовать на покрытие счетов за гуманитарную помощь беженцам, которая, по прогнозам, обойдется государству в миллиарды евро в последующие два года.

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