Снятие запрета на майнинг

Временный запрет на добычу криптовалюты в Иране был введен в конце мая. Власти объяснили, что мотивировались повышенным потреблением энергии в жаркий летний период. По скольку в январе – марте 2021 года в стране произошел энергетический кризис из-за дрянности майнеров.

Обратите внимание Работа майнеров в Казахстане под угрозой: все из-за нехватки электроэнергии

Что такое майнинг Майнинг – один из способов заработка на криптовалюте. Поскольку фактически эмиссию криптовалюты никто не регулирует, поэтому добывать деньги может каждый. Майнинг заключается в том, чтобы помещать новые совершенные транзакции в блокчейн. Блокчейн представляет собой цепочку блоков, в каждом из которых отображается отдельная операция.

Проблемы с электроэнергией в Иране из-за майнинг

Сначала правительство Ирана легализовал добычу BTC в стране, чтобы поддержать экономику страны и бороться с торговыми санкциями, сообщает издание Bloomberg . Однако впоследствии оно поняло, что нелегальные майнеры эксплуатируют ограничены энергоресурсы, что привело к отключениям электроэнергии.

Также в мае президент Ирана Хасан Роухани заявил, что около 85% майнеров работают на территории страны без соответствующей лицензии.

Почему деятельность майнеров была сконцентрирована в Иране