Об этом сообщил министр торговли и промышленности Ирана Реза Фатеми Амин на совместной иранско-российской комиссии по экономическому и торговому сотрудничеству в Тегеране.

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Иран нуждается в сырье для использования в металлургическом и горнодобывающем секторе. Речь идет о цинке и свинце, а также стали.

Как Иран помогает России

Некоторые иранские компании уже подписали соглашение о поставках или ремонте газовых турбин на российских электростанциях. Обе страны планируют увеличить объемы двусторонней торговли. Таким образом, страна-агрессорка стремится компенсировать последствия санкций, которые на нее наложил Запад из-за войны против Украины.

Министр нефти Ирана Джавад Оуджи заявил, что годовая стоимость экономических связей между Россией и Ираном может возрасти почти в 10 раз и достигнуть 40 миллиардов долларов. В рамках встречи стороны подписали крупные соглашения о сотрудничестве по энергетическим и банковским вопросам.

Подсанкционный Иран

Отметим, что Иран и сам является "отшельником" в мире из-за своих ядерных амбиций. На страну было наложено множество санкций.

Но ЕС возобновил переговоры с Ираном . Если будут сделаны шаги в направлении возобновления ядерного соглашения, которое сдержит иранскую программу, то Запад может ослабить экономические санкции.

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