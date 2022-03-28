Иракский Курдистан заявил о готовности экспортировать газ и нефть в Европу и Турцию

Иракский Курдистан может в ближайшее время стать важным источником удовлетворения мировых потребностей энергии, поставляя газ и нефть. Об этом заявил председатель регионального правительства Масрур Барзани.

Экспорт газа и нефти из Курдистана

"Мы станем чистым экспортером газа для остальной территории Ирака, а также Турции и Европы в ближайшем будущем и поможем им удовлетворить потребности в сфере энергетической безопасности", – отметил Барзани на Глобальном энергетическом форуме Атлантического совета в Дубае.

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Западные СМИ отмечают, что, со слов политика, Иракский Курдистан, как и раньше, остается приверженцем нефтегазовым контрактов, заключенных с партнерами, и готов помогать другим странам в регионе.

Я уверен, что Курдистан вскоре станет важным источником удовлетворения мировых потребностей в энергии,

– считает Масрур Барзани.

Председатель регионального правительства добавил, что Курдистане сейчас имеет возможность заполнить какую-то часть дефицита нефти в Европе в случае, "если наши партнеры в Багдаде готовы с нами работать".

Что известно об Иракском Курдистане Иракский Курдистан – курдское государственное образование в составе Ирака, существующее с 1991 года под мандатом ООН. После свержения режима Саддама Хусейна в 2003 году Иракский Курдистан получил широкую автономию и де-факто стал полунезависимым.

Данные из Иракский Курдистан – курдское государственное образование в составе Ирака, существующее с 1991 года под мандатом ООН. После свержения режима Саддама Хусейна в 2003 году Иракский Курдистан получил широкую автономию и де-факто стал полунезависимым.Данные из Википедии

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В Еврокомиссии заявили, что намерены избавиться от российских энергоресурсов до 2027 года, эти планы одобрены лидерами стран Европейского союза.